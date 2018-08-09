“Egea Gençler Kupası” heyecanı Bursa’daydı

Türkiye’de otomobil sporlarının gelişmesi adına önemli desteklerde bulunan Fiat Motor Sporları’nın, genç pilot adayları için düzenlediği “Egea Gençler Kupası”, İzmir’den sonra Bursa’da start aldı. Zorlu etaplarıyla bilinen Yeşil Bursa Rallisi kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası’nın ikinci yarışında, kazanan genç ikili Onat Telkenar ve Efe Eryalaz oldu. Buğra Can Kılıç-Emre Yılmaz ikilisi, yarışta 2’ncilik koltuğuna otururken, Hasan Tansu-Nubar Çolakyan da üçüncü olarak tamamladı.

Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası, 29 Eylül’de düzenlenecek Türkiye Pist Şampiyonası’nın 4’üncü ayağıyla devam edecek. Egea Gençler Kupası, 2018 sezonu kapsamında dördü ralli, biri pist, biri de tırmanma olmak üzere; toplam 6 hafta sonu yarışıyla dikkat çekiyor.