“Egea Seni Piste Çağırıyor” Düzce’ye geliyor

Fiat’ın geçtiğimiz yıl devreye aldığı “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliklerinin ilki Simge Otomotiv Düzce Merkez Fiat Bayi işbirliği ile 17 Mart Cumartesi günü Düzce Ankara Otobanı Afad Kavşağı’nda gerçekleştirilecek. Hafta boyunca Düzce Simge Otomotiv'e gelerek, Egea'yla test sürüşü yapan katılımcıların kısasıya mücadele edeceği aktivitede, katılımcılar güvenli otomobil kullanımına dair alacakları eğitimin ardından, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan versiyonunu deneyimleyerek motorsporları dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkacak. İlk ayağı Düzce’de gerçekleştirilecek “Egea Seni Piste Çağırıyor” organizasyonu, yıl boyunca ülkemizin farklı şehirlerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.

Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor. Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.