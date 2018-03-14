Ford 1.4 milyon aracı geri çağırıyor
ABD'li otomobil üreticisi Ford, Kuzey Amerika´da direksiyon milinin gevşeyerek yuvasından çıkması sorunu nedeniyle 1.4 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.
- DHA
CNBC´de yer alan habere göre geri çağırmanın 2014 ve 2018 yılları arasındaki bazı Ford Fusion ve Lincoln MKZ modellerini içerdiği belirtildi.
1.3 milyonun üzerinde aracın ABD´de geri çağıralacağı söylenen açıklamada kalan araçların Kanada ve Meksika´dan geri çağırılacağı belirtildi.
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