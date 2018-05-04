Ford MotorSport Türkiye çatısı altında 2018'de Türkiye Ralli Şampiyonası bir başka

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yeni sezon bu sene Rally Phrygia ile açılıyor. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan ve Avrupa Ralli Kupası -ERT uluslararası Rally Phrygia 5-6 Mayıs tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek. Asfalt etaplarda yapılacak rallide bu sene Sazova Park servis alanı olarak kullanılırken, Eskişehir Amatör Spor Evi ise ralli merkezi olarak ev sahipliği yapacak.

Yenilenen formatı ile ralli tutkunlarına profesyonel bir takımın parçası olarak yarışma imkanı sunan “Fiesta Rally Cup” 2018 yılında da Türkiye Şampiyonası yarış takvimini takip ediyor. Fiesta Rally Cup organizasyonu kapsamında Rally Phrygia – Eskişehir rallisinde 12 adet 4x2 Fiesta R2T araç mücadele edecek.

Fiesta Rally Cup gelecekte Avrupa’nın tek uluslararası tek marka ralli kupası olmayı da hedefliyor. Bu kapsamda da sezonun bu açılış rallisinde Fiesta R2 otomobiliyle Bulgar Georgi Gradzhiev de Fiesta Rally Cup’da mücadele edecek. Sezonun devamında yapılacak toprak rallilerde başka yabancı pilotlar da Fiesta Rally Cup çatısı altında yarışıyor olacak.

Üstün sürüş dinamiği sunan Uluslarası Yılın Motoru Ödüllü Ford Fiesta

Son 6 yıldır Uluslarası Yılın Motoru ödülünü alan EcoBoost motor teknolojisiyle donatılan ve tüm yol şartlarında üstün sürüş dinamiği sunan Fiesta’lar 1.0L & 1.6L motor hacmine sahip sırasıyla 4x2 R2T & 4x4 R5 ile Türkiye Şampiyonası ve Fiesta Rally Cup organizasyonunda yer alacak. Ford Fiesta R2T araçlar Fiesta Rally Cup organizasyonuyla sadece kendi içlerindeki özel şampiyonada yarışmakla kalmıyor aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası içinde ayrı bir kategori olarak koşulan önden çekişli otomobiller kategorisinde de mücadele ediyorlar.

2018 sezonu ile birlikte Yağız Avcı yeniden Ford Motorsport Türkiye Çatısı Altında

Ford Motorsport Türkiye bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyon pilot Yağız Avcı’nın tekrar takıma geri gelmesi ile artık çok daha iddialı. 5 Türkiye Şampiyonluğu’na geçtiğimiz sene Avrupa Ralli Kupası zaferini de ekleyen Red Bull sporcusu Yağız Avcı da sezonu Eskişehir’de açıyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en büyük favorisi olan Avcı, 4x4 Ford Fiesta R5 ile Türkiye Ralli Şampiyonasını 6. kez kazanan ilk pilot olmak için yarışacak.

Yağız Avcı kariyerinde çok önemli başarılara imza attığı eski takımı Ford Motorsport Türkiye, Red Bull ve Pirelli’nin desteği ile hazırlanan yeni aracıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni sezonda Yağız Avcı’ya Ford Fiesta R5 ‘in yan koltuğunda Avrupa ve Türkiye‘de şampiyonlukları bulunan Onur Vatansever eşlik edecek.

Serdar Bostancı: “Amacımız Türkiye’de Motorsporlarına daha da ivme kazandırmak”

Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, genel olarak 2018 sezonu, Türkiye Ralli Şampiyonası ve Fiesta Rally Cup ile ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi:

“Öncelikle, 8 yıl gibi uzun bir aradan sonra WRC-Dünya Ralli Şampiyonası gibi büyük bir sportif organizasyonu 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te yapılacak olan Rally Turkey ile ülkemize geri getiren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir kez daha sunarım. Bu önemli organizasyonun ülkemize geri gelmesi ile birlikte Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı da bu yıl bir başka olacak.

2018 bizim için geçtiğimiz sene başlattığımız Fiesta Rally Cup heyecanını ve takımımızı yabancı pilotların da katılımları ile tam anlamıya uluslararası bir ralli organizasyonuna dönüştürme imkanı elde ettiğimiz bir sene olacak. Fiesta Rally Cup çatısı altında Bulgar Georgi Gradzhiev ilk yarışına çıkacak. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ise bu sene ayrıca Ford Motorsport Türkiye çatısı altında Kıbrıs’lı pilotlar Deniz Fahri & Bora Manyera 2 ayrı Fiesta R5 ile yarışacak.

2018 için bir diğer önemli gelişme ise şampiyon pilotumuz Yağız Avcı’nın tekrar çatımız altında yarışacak olması. Takımımızın alt yapımızdan yetişmiş bir pilotun tekrar Ford Motorsport Türkiye çatısı altında yarışıyor olması hepimizi heyecanlandırıyor. Yağız ve Red Bull’la birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam.

Özetle, 2018’de Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye Ralli Şampiyonası ve Fiesta Ralli Cup organizasyonuyla 3 farklı kulvarda 4’ü Fiesta R5 ve 12’si Fiesta R2T araç olmak üzere toplam 16 araçla mücade edeceğiz. Çatımız altında yarışan tüm ekiplere şimdiden başarılı bir sezon diliyorum.”