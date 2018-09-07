Ford Trucks, 4S Plaza yatırımlarına Balıkesir ile devam ediyor

Ford Trucks müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere 4S konseptiyle hizmet verecek olan 10.000 m2 alana kurulu Balıkesir Erdeğer Ford Trucks tesisinin açılışı devlet erkanı, Balıkesir İl idari yetkilileri, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Erdeğer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Erdoğan ve Ford Otosan’ın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Erdeğer Ford Trucks Bayi’nin açılışının hemen ardından ise Koç Topluluğu’nun akaryakıt dağıtımında lider markası OPET’in yeni akaryakıt istasyonunun açılışı gerçekleştirildi. OPET’in Türkiye genelindeki 1.146, Balıkesir’deki 28’inci istasyonu Opet Erdeğer akaryakıt istasyonunun açılışında ise OPET Petrolcülük A.Ş. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir hazır bulundu.

Cenk Çimen: “Pazar payımızı 2 katına çıkarırken, inşaat segmentinde lider konumuna ulaştık”

Balıkesir’deki Erdeğer Ford Trucks Tesisi ve Opet Erdeğer akaryakıt istasyonunun ortak açılış töreninde konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, şu değerlendirmelerde bulundu;

“Ford Otosan olarak, Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi kuruluşuyuz. Yıllardır ülkemizin ve otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olarak, ülke ekonomimize büyük katkı sağlıyoruz. Motoru, kabini ve aksıyla tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı yerli kamyonu üretiyoruz. Hedefimiz, Ford Trucks ‘ı dünya markası haline getirmek. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda büyük yatırım kararları aldık. Fabrikamıza, Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yaptık.

Organizasyonumuzu ve bayilerimizi tamamen yeniledik. Dünya standartlarının üstüne çıkardık. Bizi yönlendiren her zaman müşterilerimizin sesi oldu. Tüm bunları çok kısa sürede yaptık ve çok hızlı şekilde meyvelerini almaya başladık. Pazar payımızı geçtiğimiz yıl itibarıyla tam 2 katına, %30’a çıkarmayı başardık. İnşaat segmentinde de %39 pazar payı ile lideriz. Orta Doğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa’da bayi yapılanmamızı hızlandırdık. Bu yıl sonu 40 ülkede distribütör ve bayi yapılanmamızı tamamlayacağız. 2020’de hedefimiz bu rakamı 50 ülkeye çıkarmak olacak.” diye konuştu.

Hedeflerinin global bir başarı hikayesi yazmak olduğuna dikkat çeken Cenk Çimen, tüm bu çalışmaların ve emeklerin neticesinde bu ay Almanya’da düzenlenecek ağır ticari araçların kalbinin attığı Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’na Türk mühendislerinin tasarladığı yeni Ford Trucks çekicileriyle katılacaklarının altını çizdi.

“Ford Trucks’ı güçlü kılan, bayilerimiz ile aramızda kurduğumuz aile yapısı”

Ford Otosan olarak, bayilerini ticari iş ortağının çok ötesinde, ailenin birer ferdi olarak gördüklerini ekleyen Cenk Çimen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Markamızı güçlü kılan ve başarısının devamlılığını sağlayan unsurların başında bayilerimizle kurduğumuz aile ilişkisi geliyor. Aramıza 2007 yılında katılan Erdoğan Ailesi, Erdeğer Otomotiv adıyla Yalova’da binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlarımızla hizmet vermeye başladılar. 2013 yılında Bursa’da Ford Trucks tesisini hizmete sokan Erdeğer Otomotiv kısa zamanda Ford Trucks markasını Marmara Bölgesinde lider konuma getirmeyi başardı. Şimdi de bu başarılarını Balıkesir’de 3.tesislerini açarak taçlandırıyorlar. Şunu da eklemem gerekir ki; Erdeğer Otomotiv'in Yalova'daki Ford Binek ve Hafif Ticari Araçlar Tesisi, Ford Motor Company’nin en prestijli ödül programı olan “Chairman’s Award” Başkanlık Ödülü’nü 2013’ten bu yana 5 yıl üst üste almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Erdoğan Ailesi’ne bu kıymetli yatırımları için teşekkür ediyor, Balıkesir’e ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“Balıkesir’in kurtuluşunun yıldönümünde yeni tesisimizi açmaktan gurur duyuyoruz”

Cenk Çimen, açılışın gerçekleştiği 6 Eylül gününün Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek “Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir rol üstlenen Balıkesir, günümüzde ticaret ve ekonomisi ile ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor. Bizler de bu özel günde burada sizlerle birlikte olmaktan ve yeni tesisimizi açmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.