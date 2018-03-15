Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton Tommy Hilfiger erkek giyim koleksiyonlarının yeni global marka elçisi oldu

İngiliz Formula 1 pilotu ve dört kez Formula One® Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, İlkbahar 2018 sezonundan itibaren HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED ve TOMMY HILFIGER Erkek Giyim, İç Giyim ve Mayo dahil tüm TOMMY HILFIGER erkek koleksiyonlarının global marka elçisi oldu. Tommy Hilfiger’ın güçlü erkek giyim mirasını ileriye taşıma stratejisini ve taahhüdünü yansıtan iş birliği, erkek giyim faaliyetlerinin küresel ölçekte büyümesini desteklerken gelecek nesilleri markaya çekecek.

Tommy Hilfiger iş birliğinden duyduğu heyecanı, “Lewis'in yarış boyunca sergilediği inanılmaz dayanıklılığa ve pist dışında da yeni nesil Tommy erkeklerine hitap eden özgün stiline hayranım. Bir yarış pilotu olarak olağanüstü kariyerini tutku ve özveriyle çalışarak inşa etti; bunlar markamı kurarken benim de benimsediğim değerler. Formula 1 geçmişimizle birlikte bu ortaklık da otomobil sporları dünyasındaki işbirlikleri mirasımızı ileriye taşıyor” sözleriyle anlattı.

Lewis Hamilton, elde ettiği başarılarla seçkin küresel sporcular grubunda yer alıyor ve gelmiş geçmiş en büyük Formula 1 sürücülerinden biri olarak kabul ediliyor. Hamilton, tüm zamanların en fazla pole pozisyonu, kariyer puanı ve farklı pistlerde en çok kazanma rekorunu elinde tutuyor. Yarıştığı her sezonda en az bir Grand Prix kazanan Lewis Hamilton, sosyal medya kanallarının inanılmaz erişimi sayesinde 17 milyondan fazla hayranıyla bağlantı kuruyor, Formula 1 dünyasından kamera arkası görüntüleri ve kendi yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

Lewis Hamilton da düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Tommy Hilfiger gibi bireyselliği kutlama ve gelenekleri yıkma konusunda modanın ve inovasyonların gücüne inanıyorum. Tommy’nin tasarımları, yarış pisti dışında giydiğim her kıyafette cesur olma konusunda bana ilham veriyor, yaratıcılığımı ve eklektik tarzımı özgüvenle ifade etmemi sağlıyor. Çığır açan TOMMYNOW deneysel defile etkinlikleri gerçekten benzersiz, böyle ileri bakışlı bir marka ile işbirliği yapacağım için çok heyecanlıyım.”

Çekimleri Pennsylvania’daki (ABD) Tricky Triangle olarak da bilinen Pocono Yarış Pistinde Mikael Jansson tarafından yapılan entegre erkek kampanyası, İlkbahar 2018 sezonunda tüm dünyada yayınlanacak. TOMMY HILFIGER erkek kampanyası, markanın kadın giyim marka elçisi ve uluslararası süper model Gigi Hadid'in rol aldığı kadın giyimine yönelik reklamlarla birlikte yayınlanacak. Lewis Hamilton ve Gigi Hadid, Pocono Yarış Pistinde bir Mercedes-AMG GT S otomobilin direksiyonuna geçerek pistteki ilk sürüşlerini bir konsol kamerasıyla kaydetti. Yönetmen Matt Baron tarafından kısa bir filme dönüştürülen ve ikilinin sürüş sırasındaki tepkilerini gösteren video ile iki kampanya kaynaştırılmış oldu.