Formula E’ye büyük hazırlık!

Audi pilotları, Daniel Abt ile Lucas di Grassi sezonun üçüncü yarışı için 13 Ocak'ta Fas'ın Marakeş şehrinde mücadele edecek. Audi'nin ilk kez 2017-2018 sezonunda kendi ürettiği bir otomobille katıldığı elektrikli otomobil şampiyonası Formula E’nin her ayağından önce yarış pilotları ve mühendisler yarış gününün tamamını Audi simülatöründe canlandırıyor. Daniel Abt ile son şampiyon Lucas di Grassi, Almanya’nın Neuburg kentinde yer alan Audi Sport tesislerindeki simülatörde gün boyunca antrenman yapıyorlar. Pilotlar, çevresinde 360 derecelik görüş açılı monitörler bulunan, kulaklık ve mikrofon donanımlı bir Formula E otomobili gövdesinde Marakeş pistinin sıralama turunu ve yarışını tamamlıyorlar.

Uzmanlar FIA verilerini kullanarak pisti; tümsekler, olası kot farkları ve iklim koşulları gibi tüm detaylarıyla birlikte bilgisayar ortamında baştan yaratıyor. Böylece pilotlar yarış yapılmadan pisti tanıma alternatif planları uygulama fırsatı elde ediyor.

Toplamda 24 kez podyuma çıkan Abt ve di Grassi, Formula E'nin bugüne kadarki en başarılı ikilisi. 13 Ocak'ta Marakeş'te bu başarıya yenisi eklemeye çalışacaklar.