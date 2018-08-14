Genç Bozkurt zafere tırmandı

Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Elmadağ Kömürcü’de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden düzenlenen yarış sporseverlerden de büyük ilgi gördü…

Ankaralı pilotların podyumu domine ettikleri organizasyonda Kategori 1’de; Fiat Palio ile Ramazan Ekiz birinciliğe ulaşırken, yine Fiat Palio ile Özgür Akdağ ikinci ve amcasının anısına düzenlenen yarışa Skoda Felicia ile katılan Mertcan Uludağ üçüncü oldu.

Kategori 2’de start alan iki sporcudan Nissan Micra ile yarışın tek kadın sürücüsü olan Özlem Uludağ finişe ulaşırken, Kategori 3’te Renault Clio Sport ile Refik Bozkurt birinci, Opel Astra GSI ile Çağlar Ünüvar ikinci ve bu yarışta jübilesini yapan Cem Şit de üçüncü oldular. Parkurlarda soyadını sürdüren ikinci kuşak sporculardan olan genç Bozkurt, birinciliğin yanı sıra aynı zamanda 03:20.180 ile günün en hızlı çıkışının da sahibi oldu.

Kategori 4’te GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Cem Yalın birinciliğe uzanırken Subaru Impreza WRX ile Yavuzhan Cabbaroğlu ikinci ve GP Garage My Team adına Tan Uydaş Opel Kadett ile üçüncü oldular.