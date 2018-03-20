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Genç milli kolot Belçika’da podyum’da

Ülkemizi Belçika Rotax Challenge serisinde temsil eden milli sporcumuz Ömer Asaf Kolot, podyumda bizi gururlandırdı.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED desteğinde 'National Team Turkey' adına ülkemizi ‘Belçika Rotax Max Challenge’ serisinde temsil eden 12 yaşındaki milli sporcumuz Ömer Asaf Kolot, kupanın ikinci yarış için 17-18 Mart tarihlerinde Belçika'nın Mariembourg pistindeydi.
 
Bu sezon geçtiği bir üst kategori olan Mini Max'da 7 farklı ülkeden, 16 sporcuyla mücadele eden Ömer Asaf, antrenman turlarında çok büyük kaza yaşasa da, mekanik ekibin üstün performansı ile aracı yarışa hazır hale getirildi. Soğuk hava koşulları ve pistte meydana gelen buzlanma nedeni ile sıralama turları yapılamazken, sporcuların ilk yarıştaki dizilimleri kura ile belirlendi. Bir sonraki ayakta sporcular tersten sıralanırken, Ömer Asaf, elde ettiği hızlı tur zamanlarıyla dikkat çekti ve kupanın ikinci ayağından 3. olarak ayrılmayı başardı.
 

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