Goodyear, akıllı lastiğinin prototipini yolda test ediyor

Goodyear, 2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda, akıllı lastik prototipine ait en son gelişmeleri görücüye çıkardı. Prototip, mobil bir uygulama sayesinde, filo operatörleri ile gerçek zamanlı iletişim sağlamak amacıyla birlikte çalışan lastik, sensörler ve bulut-bazlı algoritmaları kapsayan lastik bilgi sistemini içeriyor.

Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Chris Delaney, “Paylaşımlı mobiliteye olan ilginin artmasıyla, önümüzdeki yıllarda araç başına gidilen kilometrenin ciddi oranlarda artacağını öngörmekteyiz. Paylaşımlı filo operatörleri için, lastik servisine ilişkin sorunların proaktif bir şekilde yönetilmesi, hem müşteri deneyimi hem de iş modeli bakımından çok kritik olacaktır” dedi.

Goodyear akıllı lastik prototipi, sürekli bir bağlantısallık ve gerçek zamanlı veri paylaşımı sunarak, daha güvenli ve düşük maliyetli bir mobilite ve azami süre için en uygun lastik kullanımı sağlar.

Goodyear’ın akıllı lastiğinin içindeki sensörler, araç ve üçüncü parti bilgisi ile birlikte, Goodyear’ın tescilli algoritmaları için gerçek zamanlı veri sağlar. Bu algoritmalar sayesinde, aşınma, sıcaklık ve basınç dahil olacak şekilde lastik kimliği ve durumu hakkındaki bilgi, sürekli olarak güncellenir ve filo operatörleri ile paylaşılır.

Delaney, “Lastik performansı ve aşınma bilgisi, lastiğin ömrünü uzatmak, yakıt ekonomisini ve performansını artırmak için ne zaman bir servise ihtiyacı olduğunu gösteren gerçek zamanlı bir bildirim sunar. Böyle bir proaktif bakım sayesinde, filo operatörleri, lastikle ilgili ve servis

gerektiren sorunları henüz yaşanmadan net bir şekilde belirleyerek çözüme ulaştırabilirler. Mobilite evrilmeyi sürdürdükçe, tüketicilerin ve filo operatörlerinin ihtiyaçları da aynı şekilde evrilecektir. Goodyear, tüketicilerin ve filo operatörlerinin ihtiyaç duyduğu mobiliteyi sağlayacak ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri öngörerek çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Paylaşımlı mobilite, maliyetlerin düşürülmesi ve tüketiciler için uygunluğun artmasına bağlı olarak büyümeyi sürdürmektedir. 2015 yılında, küresel olarak gidilen kilometrelerin yüzde 4’ü paylaşımlı mobilite kapsamında gerçekleşmiştir. Bu rakamın, 2030 yılında yüzde 25 seviyelerine çıkması öngörülmektedir