Herkesin ilk elektrikli aracı olacak!

Otonom ve elektrikli otomobiller dünyamıza girmeye başladı. Bu başlangıcı ise birkaç firma yaptı. Fakat hiç bilmediğimiz markaların bilmediğimiz araçları da bu segmente hızla girmeye başladı. Daha önce adını hiç duymadığımız Byton markası, çok büyük bir iddia ile geliyor. Dünya’da çoğu kişinin ilk elektrikli otomobili olacaklar. Bu iddianın dışında Mercedes ve BMW gibi dünyanın en büyük otomobil şirketlerine rakip olma iddialarının da olduğunu söyleyelim. CES 2018 kapsamında konsept olarak karşımıza çıkacak olan model, 2019’un sonlarına doğru ilk olarak Çin pazarında sonrasında ise Avrupa ve ABD pazarında yer alacak. BMW’nin elektrikli araç departmanının eski yöneticisi olan Carsten Breitfeld, bu markanın bu kadar iddialı olmasını sağlayan temel unsur. Aracın Çinli bir üretici tarafından yapılacak olması kafalarda büyük bir soru işareti yaratsa da, aracın teknik detayları gerçekten şaşırtıcı. Tek ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacak olan otomobil, tek motorlu versiyonda 272 beygir güç ve 400 km menzil seçeneği sunuyor. Çift motorlu versiyonda ise 476 beygire çıkan güç değeri, büyük bataryalar ile aracın 525 kilometrelik menzile sahip olmasını sağlıyor. Konsept versiyona %85 oranında sadık kalınacağı söylenen otomobilin, üretim tesisi için finansman aradığını da söyleyelim.

Otonom sürüş bir parçası olacak!

Elektrikli otomobillerin geleceğin teknolojisini sunduğunu hepimiz biliyoruz. Geleceğin otomobillerinden geçmişin teknolojisi beklenmez zaten. Byton’da bu araçta, biyometrik kimlik algılama, ses tanıma, internet bağlantısı, kokpitin tamamında hareket edebilir ekran gibi özelliklere sahip olacak. Seri üretim versiyonunda otonom sürüş teknolojisine sahip olacak olan otomobilin giriş seviyede olan versiyonunun 45.000 dolar civarında olması planlanıyor.