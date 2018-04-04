İflas iddiaları ile karşılaşan Tesla'ya yeni darbe

Son 15 yılda 1 dolar bile kâr edemeyen ve mart ayının sonunda direksiyon problemi nedeniyle 123 bin Model S aracını geri çağıran Tesla'nın önündeki yeni engel ise ABD-Çin arası kızışan ticaret savaşları.

ABD'nin Çin menşeli ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine misilleme olarak Çin'in de aralarında elektrikli otomobilin de olduğu 200 kalemden fazla ürüne ek tarife uygulayacağını açıklaması Tesla için rakiplerine kıyasla daha büyük bir risk oluşturuyor.

General Motors, Ford gibi rakip otomotiv devlerinin üretimi Çin'de gerçekleşirken Tesla, tamamıyla ABD merkezli bir firma ve Çin, Tesla'nın ABD'den sonraki ikinci büyük pazarı.

Çin Binek Araçlar Vakfı Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Vergilerdeki sıçrama en çok Tesla'ı yaralar çünkü Tesla'nın Çin'de yerel üretim merkezi yok" diye konuştu. Tesla bir süredir montaj hatlarının Çin'e kurulması için Şanghay yönetimiyle görüşüyordu. Ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı. Çünkü iki taraf da kurulacak fabrikaların mülkiyetinin kimde olacağı konusunda fikir birliğine ulaşamıyor.

Çin'e 2017'de 14 bin 888 araç satan Tesla, ülkenin elektrikli otomobil satışlarının yüzde 3'ünü oluşturuyor ve Çin, Tesla'nın toplam gelirinde yüzde 17'lik paya sahip.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, sadece şubat ayında 2 bin 323 elektrikli araç ithal etti ve bunların 2 bin 160'ı Tesla'ydı.