İngiliz marka rekor kırdı!

Aston Martin, uzun süredir zarar eden bir otomobil firması olarak biliniyordu. Fakat bu bilinirlik 2017’nin Kasım ayında ilk defa kara geçmesiyle bozulmuş oldu. 2003 yılında satışlarını %65 arttıran marka yıllardan beri ilk defa kara geçmiş ve kendine yeni modeller için bütçe bulmaya başlamıştı. 2007 yılında tekrar düşen satışların ardından Aston Martin, 2017 yılında ilk defa 5.117 otomobil satarak beklediğinden fazla kar etmiş oldu. Bu satış rakamı bir önceki yıla göre %58’lik bir artış anlamına geliyor. Bu satış performansında DB11 modelinin satışa sunulmasının dışında Vanquish S, Vanquish Zagato ve Vantage GT8 gibi özel modellerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu satış rakamı Aston Martin için yıllık 244 milyon Dolar’dan daha fazla kar getirdiği de söyleniyor.