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İspanya’ya 100 adet Fiorino

Türkiye’de üretilen ve geliştirme aşamalarının da Türkiye’de yapıldığı hafif ticari otomobil olan Fiorino’ya İspanya’dan 100 adet sipariş geldi.

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Fiat Professional ailesinin Tofaş fabrikasında üretilen üyesi Fiat Fiorino, dünya çapında Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Fiat Fiorino, İspanya'nın en büyük nakliye şirketlerinden SEUR tarafından tercih edilerek, global başarısını bir kez daha taçlandırdı. SEUR'un tercih ettiği beyaz karoser renge sahip 100 adet doğal gazla çalışan Fiat Fiorino, Fiat Chrysler Automobiles İspanya tarafından törenle teslim edildi. 
 
Modüler yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci yapısıyla da SEUR için tercih sebebi olan Fiat Fiorino, 2.800 litreye varan, sınıfının en iyi yükleme hacmiyle de dikkat çekiyor. 
 

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