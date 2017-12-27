İstanbul rekor kırdı!
Türkiye’nin beş büyük şehrinde yapılan araştırmaya göre İstanbul rekor kırdı!
Türkiye’nin beş büyük şehrinden alınan verilere göre, hafta içinde ve hafta sonunda meydana gelen trafik yoğunlukları ölçüldü. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’da yaşanan trafik yoğunu 11 Eylül-26 Kasım 2017 tarihleri arasında alınan verilere göre yapan Yandex, şu bilgilere ulaştı.
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