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İstanbul rekor kırdı!

Türkiye’nin beş büyük şehrinde yapılan araştırmaya göre İstanbul rekor kırdı!

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Türkiye’nin beş büyük şehrinden alınan verilere göre, hafta içinde ve hafta sonunda meydana gelen trafik yoğunlukları ölçüldü. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’da yaşanan trafik yoğunu 11 Eylül-26 Kasım 2017 tarihleri arasında alınan verilere göre yapan Yandex, şu bilgilere ulaştı.

 

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