İsveç Dünya Rallikros Şampiyonasını Kristoffersson kazandı

Värmland Forest'ın derinliklerindeki efsane Höljes Motorstadion'da 51.000 kadar taraftar, FIA Dünya Rallikros Şampiyonasının en heyecanla beklenen etkinliklerinden birine şahitlik etme şansı yakaladı.

Johan, bu sezonki altı yarışta beşinci galibiyetini destansı bir performansla, rakiplerini toza dumana boğarak aldır. 29 yaşındaki FIA Rallikros sürücüleri şampiyonu, aynı zamanda Monster Energy Super Charge ödülünü de alarak bütün dikkatleri üzerine topladı.

Monster Energy yarışçısı Johan, bu hafta sonu gerçekleşen finalden sonra şu sözleri söyledi: "Aldığım her galibiyet mutluluğumu katbekat artırıyor, ancak bu yarış gerçekten zorluydu". "Hem ekip hem de araç için oldukça zorlayıcı bir pistti. Yarışların uzunluğu, aracıma alışmamı ve daha rahat hissetmemi sağladı.

"Dört eleme yarışından üçünü kazandım. Yarı finalde aracım mükemmeldi. Finalde her şey mükemmeldi ancak sıcaklık gibi bir sorun vardı. Yarışın sonunda lastiklerim 12 turu tamamlamıştı (yarı final de dahil). Yani araç, performansının zirvesindeydi. Höljes'te harika bir atmosfer var. Tıpkı bütün hafta sonundaki hava durumu gibi. Ayrıca, evimde, yani İsveç'te Monster Energy Super Charge ödülünü aldığım için çok mutluyum. Bu ödülü en son geçtiğimiz yıl Fransa'da almıştım".

Hafta sonu gerçekleşen yarışta Johan'ı zorlayabilecek hızdaki tek yarışçı olan PSRX Volkswagen sürücüsü ve takım lideri Petter Solberg, mekanik bir arıza sebebiyle, çıkmasına kesin gözüyle bakılan podyuma veda etmek zorunda kaldı.

Yarı final yarışının bitmesine iki tur kala lider konumda olan Petter, 600bhp Volkswagen Polo R'sinde çıkan mavi dumanlar sebebiyle aracını pistin kenarına çekmek zorunda kaldı. Üç FIA Dünya Şampiyonluğu bulunan yarışçı, emekliliğinden önce her şeye rağmen 41,271 saniyelik bir tur süresi kaydederek, daha önce serbest sürüş sırasında gerçekleştirdiği 41,098 saniyelik rekor tur süresine (Höljes pisti için en hızlı süre) yaklaşarak önemli bir başarı elde etti.

Petter yine de şampiyonluk sıralamasındaki konumlarıyla avunabilir. Johan Kristofferson, toplam 165 puanla en yakın rakibinin 40 puan önünde. Ekip sıralamasında ise Petter Solberg'in ekibi PSRX Volkswagen, 284 puanla 239 puandaki EKS Audi Sport'un önünde.