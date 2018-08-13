IVECO'dan doğal gazlı çevreci kamyon

Hızla artan petrol fiyatları karşısında nakliye sektörü alternatif enerji ile çalışan araçlara yöneldi. Bu alanda öncü kuruluş IVECO, Türkiye'de LNG (Sıvılaştırılmış Doğal gaz) ile çalışan ağır yük kamyonunu piyasaya sürdü. IVECO'nun Stralis NP 460 sınıfı ağır yük kamyonları çok sayıda taşımacılık operasyonu için özel olarak tasarlandı. Tek yakıt ve çift depoya sahip Stralis NP460, hiç durmaksızın 1.600 kilometre yol alırken, son nesil otomatik şanzımanı ile ağır yük taşımacılığında sektöre yeni ufuklar açıyor. Yakıt gideri, dizel araçlara göre yüzde 35 daha az olan yeni Stralis NP 460'lar nakliye sektöründe devrim gibi bir yenilik…

IVECO Stralis NP 460 ile yurt içi nakliyeden uluslararasına, hacimli taşımacılıktan farklı üst yapı uygulamalarına ve ADR ile inşaat lojistiklerine kadar her türlü görevi yerine getirmesi için özel olarak tasarlanmış doğal gazla çalışan kamyonlardan oluşan geniş bir filo sunuyor. Şimdiye kadarki en sürdürülebilir kamyon, İngiltere’de 2017 Yılının En Düşük Karbonlu Kamyonu ödülünü kazandı. “Yeşil” lojistik için artan talebi karşılamayı hedefleyen taşımacılık firmalarına gerçek bir rekabetçi avantaj sağlamak amacıyla daha fazla güç ve verimlilik kazandırıyor.

Yeni nesil kamyonlar tasarruf ve ağır yük canavarı

IVECO tarafından zorlu taşımacılık operasyonları için baştan tasarlanan yeni Stralis NP460'ın tanıtımı yapıldı. Türkiye’de taşımacılık sektöründe LNG yakıtlı ağır yük kamyonlarının öncülüğünü yapan Stralis NP460, yeni filo kurmaya hazırlanan sektör temsilcilerine önemli ayrıcalıklar ve fırsatlar sunuyor.

Camatta: Kusursuz güç

IVECO Türkiye Genel Müdürü, Roberto Camatta, şu yorumlarda bulundu: “IVECO, 20 yıldan uzun süredir doğal gaz başta olmak üzere alternatif çekiş teknolojilerine öncülük etmektedir ve sürdürülebilir taşımacılığın öncüsüdür. Türkiye, daha önceki yıllarda sattığımız CNG kamyonlarımıza büyük ilgi gösterdi ve bugün, uzun mesafe taşımacılığın en etkili noktası etrafında toplanan tek yakıtlı, doğal gazla çalışan araçlardan oluşan tam bir filonun tanıtımıyla bu başarıyı takip ediyoruz. Yeni Stralis NP 460 hp, biyo-LNG kullanımında sıfıra yakın emisyon hedefini yakalayabilmesiyle uzun mesafe görevlerinde performans ve verimlilik sağlıyor: Kusursuz Güç!”

Son nesil otomatik şanzımanlı Stralis Np460

Alternatif yakıtlı araçlarda lider olan IVECO, şimdiye kadarki en çevreci kamyon olan yeni Stralis NP 460 ile Türkiye’deki taşımacılık sektöründe LNG’nin (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) gelişimini desteklemeye öncülük ediyor. Bu ürünle IVECO, tüm görevlere hizmet etmesi için tasarlanmış son nesil otomatik şanzımana sahip doğal gazla çalışan ağır tip kamyonlardan oluşan bir filoyu piyasaya tanıtıyor. Bu araçlar, en zorlu uzun mesafeli görevleri yerine getirmek için sürdürülebilirlik, performans, üretkenlik ve otonomiyi bir araya getiriyor.

En düşük karbonlu kamyon ödülünü aldı

2017 Yılının En Düşük Karbonlu Kamyonu ödülüne sahip yeni Stralis NP 460, Euro VI dizel kamyonlara kıyasla %99 daha düşük Partikül Madde ve %90 daha az NO2 salınımı, biyometan kullanımında ise %95 daha düşük CO2 emisyonlarıyla KUSURSUZ GÜÇ sunuyor. Ayrıca, Sessiz Kamyon sertifikasıyla kanıtlanmış, 71 dB’den az olan son derece sessiz çalışmasıyla gürültü kirliliğini büyük ölçüde azaltıyor. Bu devrimsel nitelikteki kamyon, taşımacılık firmalarına gerçekten sürdürülebilir lojistiğin rekabetçi avantajını sunuyor.

Tek yakıta çift lng depo ile 1.600 km yol

IVECO Stralis NP, 460 hp gücünde, tek yakıtlı, çift LNG depolu olup 1600 kilometreye kadar menzile sahip ve IVECO’nun en iyi yakıt verimliliği teknolojileri ve hizmetleriyle, dizel kamyona kıyasla yakıt harcamalarında %35’e kadar tasarruf sunuyor. Bu, Türkiye’de şimdiye kadar sunulan ilk sadece LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ile çalışan çekicidir.

Gezegenimiz için en iyi kamyon

Stralis NP 460, içten yanmalı motorlar için en çevre dostu yakıt ve sürdürülebilir taşımacılık için günümüzdeki en olgun çözüm olan doğal gazın çevresel avantajlarını en üst düzeye çıkarıyor. Kendini kanıtlamış teknolojisi, Euro VI dizel kamyonlara kıyasla PM salınımında %99 ve NO2 salınımında %90 azalmayla (NOx gazlarının en zararlısı), yollardaki ve kentsel bölgelerdeki hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Sessiz kamyon testinde 71 dB’den az olduğu kanıtlanan son derece sessiz çalışması, bu aracın sınırsız sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Stralis NP 460, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımıyla CO2 salınımlarını %95’e kadar azaltarak taşımacılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Ayrıca doğal gaz yerine tarım ve kentsel atıklardan, kanalizasyon atıklarından veya gıda sektörünün atıklarından üretilebilen biyometan da yakıt olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle biyometan kullanımı, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma avantajının yanı sıra yerel ekonomiye de yardımcı oluyor.