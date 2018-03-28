Jaguar F-Pace SVR New York’ta örtüsünü kaldırdı

Hızlı otomobillerin yerini SUV’lar asla dolduramaz ama öyle SUV’lar ortaya çıkıyor ki, insanın adrenalin seviyesinin artmasına neden oluyor. Jaguar F-Pace SVR’da onlardan biri. İki yıl önce Jaguar’ın ilk SUV’u olarak karşımıza çıkan F-Pace, yürüş dinamikleri, teknolojileri ile tam bir SUV olmayı başarıyordu.

Sürüş dinamikleri sayesinde de bir otomobilden farksız olan otomobil, şimdi ise olabilecek en hızlı versiyonuna sahip oldu. Jaguar ve Land Rover’ın özel araçlar bölümünün geliştirdiği otomobil, F-Type R’da gördüğümüz 5.0 litrelik devasa V8 motora sahip. 550 beygir güç üreten bu motor, F-Pace’in adının F-Pace SVR olarak değişmesini sağlıyor. Tasarımında da büyük değişiklikler olan otomobilin devasa motorunu soğutmak için daha büyük hava girişlerine sahip olan tampon, yine hava girişlerine sahip olan kaput ve aracın 680 Nm’lik torkunu yere aktarmaya hazır olan dev lastikler aracın en büyük değişikliği.

8 ileri otomatik şanzımana sahip olan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 sn’de tamamlıyor. En yüksek hızı ise saatte 283 km olarak açıklanan otomobilin sadece motoru ve dış görüntüsü değişmedi. Tamamen yenilenen alt yapısı sayesinde daha iyi yol tutuşa sahip olan otomobilde yeni direksiyon sistemi, daha sert bir şasi kullanılıyor. Bu güç altında burulması önlenen şasi, aracın daha rijit olmasını da sağlıyor. Ön de 393 mm, arkada ise 396 mm genişliğinde frenlere sahip olan otomobilin tüm lastikleri ise aynı boyutta. Spor otomobillerde alışılmadık olan bu boyutlandırma sistemine rağmen, aracın lastik tabanlarının çok geniş olduğunu da söylemek gerekli. New York Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobilin Amerika satış fiyatı ise 80.985 dolar. Türkiye’de ise bu model özel sipariş ile satışa sunulacaktır.