Jaguar I-Pace’in ilk ön gösterimi İstanbul’da yapıldı

Giderek artan elektrikli otomobil furyasında büyük bir oyuncu yer alıyor. İngiliz üretici Jaguar’ın hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan satışları, yeni modeller için çalışmaların hızlanması ile sonuçlandı. Bu hızlanan geliştirme aşamalarında Formula E, teknolojileri de kullanan Jaguar, ilk elektrikli otomobilini üretti. Jaguar’ın füturistik tasarım ögelerine sahip olan konsept modeli CX-75 modelinden esinlenerek tasarlanan ve tüm Jaguar’lardan farklı bir omuz çizgisine sahip.

İç tasarımda da Land Rover’ın yeni tasarım dilinden ögeler içeren bu otomobilin ismi ise I-Pace. İki elektrikli motora sahip olan model, 395 beygir gücündeki motoru ve 695 Nm torku sayesinde bir spor otomobil gibi performansa sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Her iki aksa da birer tane olmak üzere konumlandırılan elektrikli motor sayesinde 4 tekerlekten çekiş sistemi sunan otomobil, yerden yüksek yapısı, geniş bagaj hacmi ile ideal bir otomobil olmayı başarıyor. Aracın tam ortasına yayılan piller sayesinde 50:50 ağırlık dağılımına sahip olan otomobil, en iyi yol tutuşu da vaat ediyor. Gücün dışında yaklaşık 450 km menzile sahip olan otomobil, bu konuda da rakipleriyle yarışmayı başarıyor. Sürtünme direnci gibi sürüşü etkileyecek olan etkenleri azaltmak isteyen Jaguar, araç üzerinde rüzgar yönlendirmesini aktif olarak yapıyor. Bu sayede sadece 0.29 cd sürtünme katsayısına sahip olan otomobil, rüzgardan daha az etkileniyor ve bu sayede daha uzun bir yol alabiliyor.

Elektrikli otomobillerin karakteristiği olan tek pedallı kullanım özelliğine de sahip olan I-Pace, bu sayede de bataryalarını doldurabiliyor. Motor verilerinden bahsetmişken hızlanma değerinden de bahsetmeden olmaz. Jaguar I-Pace’in en iddialı olduğu değer hızlanma verisi. Tesla Model X P100d modelinden 0.1 sn daha hızlı olan otomobil 4.8 sn’de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Ülkemizde Temmuz ayından sonra satışa çıkacak olan I-Pace, 86 bin Euro ile 100 bin Euro arasında satış fiyatına sahip. Ön sipariş yapan müşterilerine 1600 euro değerindeki şarj ünitesini de hediye eden Jaguar I-Pace’i ülkemizde 67 kişi sipariş etmiş bile.