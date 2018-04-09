Jaguar J-Pace ile Porsche Cayanne’e sıkı bir rakip olacak

Jaguar’ın SUV dünyasındaki hızlı yükselişi ile Premium üreticilerin SUV modelleri zor durumda kalmaya başladı. Jaguar çizgilerini Land Rover’ın yıllardır araziden gelen yetenekleri ile birleştiren otomobiller, Jaguar’ın satışlarının da üçte ikisini oluşturuyor. İki yıl önce F-Pace ile ilk defa SUV dünyasına giren Jaguar, E-Pace ve I-Pace ile SUV ailesini büyütmüştü. Şimdi ise sırada en büyük araca geldi. Bunu da J-Pace ile tamamlaması düşünülen Jaguar’ın 5 yıl içerisinde SUV satışlarında dünyada 5. Sırada yer alacağı da ön görülüyor. Land Rover ile büyük bir iş birliği içinde olan marka, J-Pace’de de Land Rover’ın üstün arazi yeteneklerinden faydalanacak.

Jaguar’ın geleceği şekilleniyor

Jaguar’ın gelecek için başladığı çalışmaların en başında I-Pace yer alıyor. SUV ailesinin bir üyesi olan I-Pace tamamen elektrikli olması ve Tesla’nın en güçlü aracı olan Model X’e rakip olması ile öne çıkıyor. Elektrikli otomobil dünyasına hızla giren Jaguar I-Pace’in teknik verileri de aracın oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Jaguar’ın yeni felsefesiyle 2020 yılına tüm modellerde elektrikli seçenek sunacak olan marka, J-Pace’i de tamamen elektrikli versiyonla çıkartacak.

Yeni modeller gelecek yıllarda yollarda olacak

Jaguar’ın F-Pace’in daha küçük versiyonu olarak piyasaya sunduğu E-Pace modeli, uygun fiyatı ile beklenilenden fazla satış rakamlarına ulaşarak Jaguar’ın gelirini arttırmış olsa da, Jaguar hala lüks bir marka olduğunun bilincinde. Bu nedenle J-Pace ve yeni XJ gibi modellerde karşımıza çıkması beklenen Jaguar’ın bu modelleri, XJ’nin ortaya çıkışının 50. Yıl dönümünde sunması bekleniyor. Artan satış hacmi ile 2008-2009 yıllarındaki mali çöküşte yılda 150 bin araç satamayan Jaguar-Land Rover bu yıl 600 bin adetlik barajı aştılar. Gelecek yıl 800 bin adetin üstünde satış hedefleyen marka, milyonu aşan satış için ise gün sayıyor.