Jaguar Land Rover 2024’te tüm model gamını yenileyecek

Jaguar ve Land Rover’da yeni modellere yatırım başladı. Bu şirketin 2023 yılına kadar yeni ve ya geri dönen otomobilleri göreceğimiz anlamına geliyor. 99 farklı seçenek sunacak olan marka, 2024 yılında tüm modellerini değiştirecek.

Jaguar’ın elektrikli otomobili olan I-Pace’in yanı sıra JLR tamamen yeni Defender’ı, süper lüks Jaguar J-Pace SUV’u ve dört yeni modeli ile elektrikli otomobil ailesini de çok genişletecek. JLR için en dikkat çekici model ise herkesin sevdiği Range Rover Evoque olacak. Bu modelde plug-in hibrit seçeneği sunulacak olması aracın Avrupa emisyonlarında çok ileride olmasını sağlayacak. Jaguar’ın alüminyum temelli platformu ile üretilecek olan model, daha hafif yapıya sahip olacak. Yeni dört çeker sistemi, elektrik motorları ile birlikte çalışacak ve her tekerleğe ayrı güç iletimi sağlayabilecek. Bu sayede arazide de çok büyük başarılara sahip olacak olan otomobilin gaz tepkisi de spor kullanımlarda artacak. Dizel motor seçeneğinde ise yeni bir teknoloji kullanacak olan JLR, dizel motorlardaki NOx emisyonlarını %98 oranında düşürmeyi başardılar.