Japonya’nın başkentinde otonom taksiler yollara çıkacak

2020’de gerçekleşecek Olimpiyatlar Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşecek. Hükümet, belediyeler ve yerel şirketler markalarının, bölgenin tanıtımı için yeni teknolojiler sunmak istiyorlar. Toyota ise şimdiden hidrojenli otobüsünü tanıttı. Otonom taksiler ise sporcuları ve ziyaretçileri taşımak için kullanılacak.

Özerk Toyota Hibrit

Otonom otomobil sistemleri üreten ve pazarlayan ZMP şirketi, Ağustos ayının sonunda yerli bir taksi şirketi ile birlikte Toyota Estima Hybrid modelini hizmete sundu. Otonom sürüş sistemine yolları öğrenmesi için deneyimli taksi şoförleri ile dersler verildi ve bu taksiler 2017 yılından bu yana test ediliyordu. Güvenlik nedeniyle içerisinde şoför bulunan otomobillerde acil bir durumda müdahale edilebilir şekilde tasarlanmışlar. Geliştirilen yeni RoboCar’lar ise akıllı telefon uygulaması ile çağırılacak ve sürücü barındırmayacaklar.