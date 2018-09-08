Japonya’nın başkentinde otonom taksiler yollara çıkacak
Japonya, 2020’de düzenlenecek olan Olimpiyatlar için otonom taksi filolarını yollara hazırlıyor.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
2020’de gerçekleşecek Olimpiyatlar Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşecek. Hükümet, belediyeler ve yerel şirketler markalarının, bölgenin tanıtımı için yeni teknolojiler sunmak istiyorlar. Toyota ise şimdiden hidrojenli otobüsünü tanıttı. Otonom taksiler ise sporcuları ve ziyaretçileri taşımak için kullanılacak.
Özerk Toyota Hibrit
Otonom otomobil sistemleri üreten ve pazarlayan ZMP şirketi, Ağustos ayının sonunda yerli bir taksi şirketi ile birlikte Toyota Estima Hybrid modelini hizmete sundu. Otonom sürüş sistemine yolları öğrenmesi için deneyimli taksi şoförleri ile dersler verildi ve bu taksiler 2017 yılından bu yana test ediliyordu. Güvenlik nedeniyle içerisinde şoför bulunan otomobillerde acil bir durumda müdahale edilebilir şekilde tasarlanmışlar. Geliştirilen yeni RoboCar’lar ise akıllı telefon uygulaması ile çağırılacak ve sürücü barındırmayacaklar.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.