Jeep Wrangler’a yeni lastikler

Arazi özellikleri ile şaşırtıcı performans sunan Jeep Wrangler, Kevlar ile güçlendirilmiş Goodyear Wrangler AT Adventure lastiklerini orijinal ekipman olarak sunmaya başladı.

Kevlar ile güçlendirilmiş Goodyear Wrangler AT Adventure, Goodyear’ın hem yol hem arazi kullanımında çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor. Daha da güçlendirilmek amacıyla DuPont™ Kevlar® ile üretilmiş olan lastik, yağmurlu ve karlı koşullarda üstün çekiş performansı sunuyor.

Yanak kısımlarındaki kesikleri engelleyen Durawall™ Teknolojisi’ne sahip olan Adventure lastiği, Jeep Wrangler’ın dayanıklılığı ile örtüşüyor. 1941 yılında Jeep’in Willys Quad prototip aracına ilk lastikleri üreten Goodyear, Jeep ile birlikte köklü bir geçmişe sahip. Goodyear, Wrangler’ın yanı sıra Jeep Grand Cherokee modeli için de farklı ebatlarda lastik tedarik ediyor.

Goodyear Kuzey Amerika Bölgesi Orijinal Ekipman Başkan Yardımcısı Johann Finkelmeier, “Jeep ile aramızdaki uzun dönemli ilişkimizi, çok beklenen yeni Jeep Wrangler modeline de lastik tedarik ederek daha ileriye taşıdık. Lider araçlara yenilikçi ürünler sunabilmek için araç üreticileriyle birlikte çalışmak, Goodyear’ın stratejisinin ana bileşenini oluşturuyor” diye konuştu.