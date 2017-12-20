“Kara” düzene geri döndü

FCA grubunun altındaki Jeep markası, ürettiği arazi araçları ile herkes tarafından örnek alınıyor. Bazen örnek alınan teknolojileri değil tasarımları da olabiliyor. Üç far tasarımı ilk sunan modellerden olan Cherokee, birçok markanın özendiği bir otomobildi. Yumuşak çizgileri ile birleşen üç far, bazılarına göre aracın köstebek gibi görünmesine neden oluyordu.