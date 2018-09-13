Karsan’dan öğrenci dostu okul otobüsü

Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, pazara sunduğu yenilikçi ürünlerle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yerli üretici Karsan, 8.1 metre uzunluğundaki yolcu otobüsü Star’ın okul versiyonunu ilk kez IAA Hannover Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor. Star okul otobüsünde sunulan şoför alkol testi ve araçta öğrenci unutmayı engelleyen koltuk sensörü öğrencilerin maksimum güvenliğini sağlarken, iki veya üç nokta emniyet kemeri, acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi birinci sınıf güvenlik sistemleri sayesinde velilerin gözü asla arkada kalmıyor.

“Önceliğimiz Fransa, İspanya ve İtalya”

Star okul otobüsünün hem öğrencilere hem de sürücülere birinci sınıf bir yolculuk sağladığını belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Star’ın okul otobüsü versiyonu üstün güvenlik sistemleri, konforu ve bir o kadar ekonomik olmasıyla ön plana çıkıyor. İlk kez IAA Hannover Fuarı’nda sergileyeceğimiz Star okul otobüsümüz, fuarın hemen ardından roadshow kapsamında Fransa’ya gidecek.

Öncelikli pazarlarımızı ise Fransa, İspanya ve İtalya olarak belirledik. İlk siparişlerimizi IAA Hannover Fuarı’nda almayı planladığımız Star okul otobüsünde seri üretime Aralık ayında başlayacağız” diye konuştu.

Akıllı koltuk sensörüyle öğrencilerin unutulmasını engelliyor!

Üstün güvenlik sistemleriyle Avrupa pazarlarının vazgeçilmezi olmaya aday Star okul otobüsünde, sürücü alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, iki veya üç nokta emniyet kemeri, otobüs şasisi ile üstün koruma, gelişmiş acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi özellikler dikkatleri çekiyor. Güçlü ve sessiz çalışan 184 HP’lik dizel motoruyla üstün tırmanma ve manevra kabiliyeti sunan Star okul otobüsünün, Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Star okul otobüsü ayrıca, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle işletmelerin kazancını artıran birinci sınıf iş ortağı olma özelliklerini de taşıyor.