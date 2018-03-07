KIA, Cenevre’de Yeni Ceed, Optima ve Rio GT Line İle gövde gösterisi yapıyor

Yeni Ceed ve Ceed Sportswagon: Yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor

KIA, kompakt sınıftaki temsilcisinin 3. jenerasyonunu Cenevre’de sergiliyor. Fuarın yeni modelleri arasında yer alan Ceed’in yeni nesli ile birlikte ismi de değişiyor. Önceki nesilde cee’d olarak pazarlanan model, yeni nesil ile birlikte Ceed olarak yoluna devam ediyor. Avrupalı kullanıcıların beklentilerine uygun olarak yine Avrupa’da geliştirilen üçüncü nesil Ceed, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda kamuoyuna sunuluyor. KIA, ilk kez sergilediği Ceed Hatchback ile birlikte ürün gamının ikinci gövde tipini oluşturan ve dünya tanıtımını yapan Ceed Sportswagon’u da fuarda ziyaretçilerle buluşturuyor.

KIA’nın yeni ‘K2’ platformu üzerine yükselen yeni Ceed, daha geniş (20mm) ve daha alçak (23mm) yapısıyla oldukça sportif bir duruş sergilerken, tasarım detaylarıyla da daha dinamik ve modern bir görünüm sunuyor. Yeni platform sayesinde daha ferah bir yaşam alanına sahip olan yeni Ceed, aynı zamanda 395 litre (Ceed Sportswagon 600 litre) ile kendi segmentinde son derece geniş bir bagaj hacmini kullanıma sunuyor.

Yeni nesil Ceed ve Ceed Sportswagon bünyesinde barındırdığı yenilikçi teknolojilerle daha konforlu, daha rahat ve daha güvenli bir yapı sergiliyor. Ceed ve Ceed Sportswagon, 2. seviye otonom sürüş özelliği “Şerit Takip Sistemi” ile donatılan ilk KIA modeli olarak öne çıkarken; “Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS)”, sürüş güvenliğini sağlama noktasında sürücüyü destekliyor. Ceed’de; “Uzun Far Yardımcısı”, “Sürücü Yorgunluk Sistemi”, “Şerit Takip Yardımcısı (LKA)” ve “Önden Çarpışma Uyarı Sistemi” standart olarak sunuluyor. Ceed, 5, 7 veya 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi ile keyifli sürüş deneyimleri yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni 1,4 litre hacimli T-GDi turbo benzinli ve yeni ‘U3’ kodlu 1,6 litre hacimli turbo dizel de dahil yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlar, yakıt ekonomisi ve performansı bir arada sunuyor. 1,0 litre T-GDi motor 120 HP güç üretirken, 1,6 litre GDI motorun yerini alan 1,4 litre T-GDi motor 140 HP’lik gücü ile şaşırtıyor.

Mayıs 2018’de KIA’nın Slovakya’daki fabrikasında üretimine başlanacak olan yeni KIA Ceed, 2018 yılının ikinci çeyreğinin sonundan itibaren, yeni Ceed Sportswagon ise 2018 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak.

Yeni KIA Ceed’in Türkiye’de de Haziran ayında satışa sunulması planlanıyor.

KIA Optima ve Optima Sportswagon: Yenilenen iç ve dış tasarım ve yeni motorlar

KIA’nın bir diğer fuar sürprizi ise yenilenen yüzü ile D segmentindeki temsilcisi Optima. Sadece dış görünümü değil, iç tasarımı da makyajlanan Optima, sedan ve sportswagon karoser seçenekleri ve yeni motorları ile Cenevre’nin ilgi odağı oluyor. 2017 yılında Avrupa genelinde gerçekleştirdiği satış adetleriyle (16.800) markanın sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayan Optima, geçirdiği yenilenme ile KIA’nın ürün gamını güçlendiriyor. Makyajla birlikte devreye alınan yeni ‘U3’ kodlu 1,6 litre hacimli turbo dizel motor, daha önce kullanıma sunulan 1,7 litre hacimli turbo dizelin yerini alıyor ve yeni motor 136 HP güç üretiyor. Optima’da ilk kez 180 HP gücündeki 1,6 litre hacimli T-GDİ turbo benzinli motor kullanıma sunuluyor. Bu motor, direksiyon üzerinden manuel olarak vites değiştirme özelliğine sahip olan 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Bunun dışında Optima’da ayrıca 2,0 litre hacimli 163 HP gücünde bir motor seçeneği daha bulunuyor. 3. motor seçeneği ise Optima GT’de karşımıza çıkıyor. Optima GT’de görev alan 2,0 litre hacimli T-GDi turbo benzinli motor 245 HP güç üretiyor.

Optima; Eco, Comfort, Sport ve Smart olmak üzere dört farklı sürüş modu seçeneği sunuyor. “Sürüş Modu Seçim Özelliği” dışında Optima’nın; KIA’nın “Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS)” kapsamında “Sürücü Yorgunluk Sistemi”, yaya algılama özelliğine sahip “Önden Çarpışma Önleme Sistemi”, “Şerit Takip Yardımcısı (LKA)”, “Uzun Far Yardımcısı (HBA)” ve dinamik dönüş aydınlatmasına sahip tam LED far gibi teknolojilerle donatıldığı görülüyor.

KIA Optima ve Optima Sportswagon 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Avrupa genelinde satışa sunulacak. Türkiye’de ise Optima, Ağustos 2018’de otomobil tutkunları ile buluşacak.

Yeni KIA Rio GT Line: Sportif Görünüm

KIA, satışa sunulduğu 2017’nin ilk çeyreğinden bu yana Avrupa genelinde 54.000 adet satan Rio’nun yeni GT Line versiyonunu ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarıyor. Markanın B sınıfındaki dinamik temsilcisi Rio; Sportage, Picanto ve Sorento modellerinden sonra GT Line versiyonuna kavuşan ailenin son üyesi oluyor. Diğer GT Line versiyonları gibi Rio GT Line da orijinal Ceed GT ve Optima GT’den esintileri bünyesinde barındırıyor.

Rio’nun yeni GT Line versiyonunda, 17 inçlik GT Line alaşım jantlarla birlikte sportif detaylara sahip bir tasarım göze çarpıyor. 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemiyle Yeni Rio GT Line, yolculukları keyfe dönüştürüyor. Rio GT Line versiyonunun motor kaputunun altında direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli 1,0 litre hacimli T-GDi turbo benzinli motor görev yapıyor. Motorun 100 HP ve 120 HP olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor.

Sürücü Yorgunluk Sistemi ve Şerit İkaz Uyarı Sistemi gibi sürüş destek sistemlerine sahip KIA Rio GT Line, zengin ekipman seviyesi ile güvenli bir sürüş vadediyor.

Yeni KIA Rio GT Line, Avrupa genelinde 2018 yılının ilk çeyreğinin sonundan itibaren satışa sunulacak.