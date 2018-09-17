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Kia, dizel konusunda kararsız

Hibrit ve elektrikli modellerin gelişimi için çalışmalara başlayan Kia, artan dizel talebinin ardından, Euro 7 uyumlu motorlar için çalışma yapmak konusunda kararsız.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Gelişmiş ülkelerde kullanımı azalan ve gelişmekte olan ülkelerde popülerliğini hala koruyan dizel motorlar markaların akıllarını karıştırıyor. Kia’da bu markalardan birisi. Gelişmekte olan ülkelerde artan dizel talebi ardından geliştirilen yeni dizel SCR partikül filtreleri, markaların dizel kararlarından vazgeçmelerine neden oldu. Tekrardan dizel motor üretimine karar veren markalar ve kararsız kalanlar… İşte Kia’da bu kararsız kalan markalardan. Pazardaki artışa rağmen, maliyeti çok yüksek olan dizel yatırımları konusunda kararsız kalan Kia, hibrit ve elektrikli otomobil teknolojisinde ilerleme yaparken, tekrar büyük bir mali harcamanın içine girmek konusunda kararsız.

Kia’nın işletme başkanı olan Ho Sung Song, şirketin daha standartları belirlenmemiş olan Euro 7 normlarına uyan yeni nesil dizellere yatırım yapıp yapmayacağını karar veremedik. Dizelin çöküşünün ön görülenden çok uzun süreceğini ve dünya ekonomisine bakıldığında, yakıt tüketimi ve azalan petrol rezervleri nedeni ile insanların tekrar dizele dönebileceği ve alternatif kaynaklar ile dizel üretiminin kolay olduğunu söyledi. 

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