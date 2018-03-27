Kia Sportage’ın satışları tüm dünyada 5 milyona ulaştı

KIA Motors, başarılı kompakt SUV modeli Sportage’ın tüm dünyada toplam 5 milyon adede ulaşan satış başarısını kutluyor. Satışa sunulduğu günden bu yana toplam dört nesil gören KIA Sportage, ilk nesli ile 500.000 adet satarken, ikinci nesli ile 7 yılda 1.223.776 adetlik satışa imza attı. Üçüncü jenerasyonu ile sadece 4 yılda 1 milyon barajını aşan Sportage, KIA’nın SUV pazarındaki başarısını gözler önüne serdi. KIA’nın yeni SUV ve Crossover modellerinin geliştirilmesine kılavuzluk eden Sportage, bu başarısını satışları ile bir kez daha kanıtladı. 2016 yılında satışa sunulan dördüncü ve güncel nesil Sportage ise son derece başarılı bir satış grafiği izliyor. 2017 yılında dünya çapında aylık ortalama 38.000 adetlik satışa ulaşan kompakt SUV Sportage, 2016 ve 2017 yıllarında KIA markasının en çok satan modeli olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

2018 yılına da hızlı bir başlangıç yapan Sportage; Ocak ayında 36.632, Şubat ayında ise 32.930 adetlik satış rakamlarıyla bir adım önde seyrediyor. 25. yılında 5 milyona ulaşan satış adedi ile Sportage, hem KIA’nın hem de otomotiv sektörünün en dikkat çekici modelleri arasında bulunuyor.

‘IF Design’ ve ‘Red Dot’ da dahil çok sayıda ödüle sahip Sportage, her nesilde kendini geliştirmeye devam ediyor. Dördüncü jenerasyonu ile KIA Sportage heyecan uyandıran yenilikçi tasarımının yanı sıra; yüksek verimliliğe sahip güçlü motorları, kolay kullanım özellikleri, konfor ve güvenlik teknolojileri ile fark yaratıyor. 2017 yılında ABD Otoyol Güvenliği Sigorta Birliği (IIHS) tarafından en yüksek güvenlik derecesine layık görülen Sportage, tüm dünyadaki otomobilseverler tarafından çok beğenilen ve talep edilen SUV olarak olarak öne çıkıyor.