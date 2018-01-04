Kiralama deviyle büyük birliktelik!

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 53 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışını filolar için de sunmayı sürdürüyor. Son olarak dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, tüm marka lastikler için Euromaster’ı tercih etti. Anlaşma kapsamında Euromaster, kış sezonu boyunca LeasePlan Türkiye filosuna ait 17 bin 650 araca tüm marka lastikler için sökme-takma ve lastik oteli hizmeti sunacak.

Filo müşteri hizmetlerinde yüzde 198 artış!

Euromaster olarak daima hizmet kalitesini en üst seviyede tuttuklarını ve çözüm odaklı iş modeliyle filoların öncelikli tercihi olduklarını belirten Euromaster Operasyon Müdürü Naci Rıshık, “2017 yılında LeasePlan de dahil olmak üzere Türkiye’deki büyük filo şirketlerine Euromaster servis noktaları vasıtasıyla hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2017 yılında bir önceki yıla göre filo şirketlerine hizmette yüzde 198 artış göstererek önemli bir gelişim yakaladık. Titiz ve müşteri odaklı hizmetlerimizle filo müşterilerinin değişmez tercihi olmaya devam edeceğiz” dedi.