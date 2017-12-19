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Kış aylarında riske girmeyin, kaskonuzu ihmal etmeyin

Kış mevsiminin ağır hava koşulları, trafikte veya park halindeki araçlarda hasar riskini artırıyor.

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TUİK istatistiklerine göre 22 milyona yaklaşan kayıtlı araç sayısından kasko sigortası yaptıranların oranı 6 milyonu bulmuyor. Yine TUİK’in verilerine göre yılda ortalama 1.2 milyon trafik kazasının yaşandığı, her ay çok sayıda otomobilin çalındığı Türkiye’de, araç sahiplerinin kabaca dörtte biri hırsızlık, yanma, kaza gibi risklere karşı kasko yaptırarak önlem almış durumda. Yaklaşık 16 milyonun üstünde araç sahibi ise bu riskler karşısında zararı bütçesinden karşılamak zorunda kalıyor.
 

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