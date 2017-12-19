Lamborghini Pick-Up mı? Daha neler…

Lamborghini’nin yıllardır beklenen SUV’u Urus, tüm otomotiv gündeminin başında yer alıyor. 4 litrelik 650 beygirlik motoru, 0-100 km/s hızlanmasını 3.59 sn’de tamamlaması, 10.6 lt/100 km’lik tüketimi gibi detaylar bu aracın bu kadar gündemde kalmasını sağlıyor.