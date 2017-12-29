Lastiklerinizi erken değiştirmeyin!
Araç lastiğini erken değiştirmek, çevreye ve bütçenize zarar verebilir. Michelin'de lastiğinizi erken değiştirmemeniz gerektiğini savunuyor.
Aşınmış lastiklerle ilk kez gerçekleştirilen testte lider CrossClimate + oldu.
Michelin, hareket kabiliyetini artıracak sürdürülebilir hareketlilik çözümleri geliştirmeye devam ediyor. uzun ömürlü ve sürekli aynı performansı veren lastikler üreten Michelin’in kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, Alman otomobil dergisi AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde 1. sırada yer aldı.
Farklı aşınma seviyelerinde dahi üstün performans
Dünyada ilk kez, hem yeni hem de aşınmış lastiklerin 11 farklı kategoride performanslarının karşılaştırıldığı testlerde MICHELIN CrossClimate+, farklı aşınma seviyelerinde üstün performans kaydetti.
Lastiklerinizi yasal diş derinliği limitinden önce değiştirmeyin
Lastiklerin yasal limitten önce değiştirilmemesi gerektiğini savunan ve sürdürülebilir bir dünya için lastiklerin optimum faydalanma süresince kullanılması için teknolojiler geliştiren Michelin, testlerde elde ettiği sonuçlarla da “programlı uzun ömürlülük” stratejisinin başarısını kanıtlamış oldu. 2 mm diş derinliğinde bile ilk günkü kadar iyi yol tutuşu sağlayan CrossClimate+ lastiklerinin, 4 mm’de değişime ihtiyaç duymadığı ortaya çıktı.
CrossClimate+, her zeminde farkını kanıtladı
AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde CrossClimate+, “Tüm ömrü boyunca dengeli performans sunan çok yetenekli bir lastik”, “Açık ara, dört mevsim rakiplerine göre en uzun ömürlü lastik”, “Karlı zeminde, 2mm diş derinliğinde dahi güvenli yol tutuşu sunan tek lastik” olarak başarısını kanıtladı. Ayrıca CrossClimate+’ın ıslak zeminde 2mm diş derinliğine sahipken fren mesafesi, rakiplerinin 4mm’deki fren mesafesinden kısa olmasıyla önemli bir fark yarattı.
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