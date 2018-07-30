Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'tan tarihi zafer

Silver Arrows'un evi diyebileceğimiz Stuttgart'ın yakınında Hockenheim'da podyuma çıkmak ve Lewis ve Valtteri'nin gelecek sezon için de sözleşme imzalamış olmaları Silver Arrows için ekstra moral oldu.

Alınan sonuç hem Lewis'i sürücü şampiyonasının zirvesine çıkardı hem de üretici şampiyonasında Mercedes-AMG Petronas Motorsport Ekibi yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışa 14. sırada başlayan ve ilk turun sonunda 15. sıraya gerileyen Lewis, yarışı mükemmel bir performansla tamamladı. Sonrasında rakiplerini birer birer geçerek, yarışın sonlarına doğru başlayan şiddetli yarışa rağmen damalı bayrağı almasını bildi.

24 saat önce yaşadığı hidrolik arıza sebebiyle yaşadığı hayal kırıklığına rağmen bu yarışı kazanan Lewis, pes etmemenin meyvelerini topladı.

Lewis Hamilton, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İnanmayı bırakmadığınız sürece her şey mümkün. Evimizdeki ikinci yarışta ve Mercedes'in bize güvendiğini göstererek sözleşme yenilemesinden sonra bu yarışı Valtteri ile arkalı önlü tamamlayarak galip gelmiş olmak harika bir duygu. Bir daha bunun gibi bir yarış deneyimi yaşayacağımı sanmıyorum.

"İyi bir yarış çıkarıp çıkaramayacağınızı asla bilemezsiniz ancak en iyi yarışınızdan daha iyi bir yarış çıkarıp çıkaramayacağınızı bilmek daha zordur ve bence bu en iyi yarışımdı. İşlerin daha da iyiye gitmesi için inanmaya, savaşmaya ve her şeyimi vermeye devam ediyorum.

"Bugün benim için inanılmaz bir gündü. Her yarıştan önce yaptığım gibi dua ettim ve dualarım kabul oldu. Gerçi sonrasındaki büyük fırtına beni korkutmadı değil... Ancak her şeye rağmen yağmur bütün olumsuzlukları yıkadı ve geriye harika bir zafer kutladığımız bu güzel gün kaldı. Bu zaferi daima hatırlayacağım."

Yarışı ikincilikle tamamlayan Valtteri ise 2018'deki ilk galibiyetinin yakında geleceği konusunda oldukça umutlu. Bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'si de onun için önemli bir şans.

Monster Energy pilotu Valtteri konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün kesinlikle birincilik ihtimalim vardı ancak olmadı. Yine de birinciliği yakın zamanda alabileceğim konusunda umutluyum. Yarış boyunca bunun mümkün olduğunu biliyordum ve yarışın sonundaki yağmur ve diğer faktörlere rağmen her şey olumlu yönde gelişti.

"Ancak sahip olduğum tekerlekler ve güvenlik aracının zamanlaması gibi unsurların birincilikle arama taş koyduğunu söyleyebilirim. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Her sürücü kazanmak ister, ancak altımdaki üst düzey araç ile öyle ya da böyle bu birinciliği alacağım".