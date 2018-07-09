Lexus 7 kişilik RX L modelini Türkiye’de satışa sundu

Lexus markasının Avrupa’daki ilk yedi kişilik SUV modeli olarak öne çıkan RX L, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneğiyle 174 bin 200 Euro’dan başlayan fiyatlarla Türk premium otomobil kullanıcısıyla buluştu.

En arka koltukta oturanların da herkes gibi yüksek konfor içerisinde seyahat edebileceği RX L, Lexus’un üstün işçilik kalitesine ve Omotenashi misafirperverliğine bağlı kalarak üretildi. Genişletilen arka bölümüyle konfor ve kalite seviyesinden ödün vermeden tasarlanan yeni modelde, her detaya önem verildi. Elektrikli olarak kontrol edilebilen arka koltuklar, tek bir düğmeyle açılabiliyor veya katlanabiliyor. Standart olarak sunulan deri döşeme, üçüncü sıra koltuklar için yer alan yeni üç bölgeli klima sistemiyle en arkada oturan yolculara da bağımsız bir kontrol sunuyor.

Uzayan gövdesiyle RX’in çekici tasarımı ve coupe tarzı duruşundan ödün verilmedi. Aynı zamanda aracın yüksek manevra kabiliyeti de korundu. RX L, standart versiyona göre 110 mm daha uzadı ve içeride herkesin rahatça seyahat edebileceği bir alan oluşturuldu.

Hibrit motor 313 HP güce sahip

Tasarım değişiklerinin yanı sıra eklenen yeni koltuklarla birlikte RX L, beş koltuklu RX’in güçlü performansını, dinamik sürüşünü ve ekipman seviyesini sunuyor. RX 450hL’de kendi kendini şarj eden hibrit sistemi, 3.5 litrelik V6 benzinli motoru, elektrikli motorla birleştiriyor. 313 HP güç üreten sistem, hem performanslı hem de verimli bir sürüş sunuyor. 7 kişilik RX’in ortalama yakıt tüketimi 5.9 lt/100 km ve CO2 emisyonu 136 g/km.

RX 450hL, Lexus’un sofistike E-Four dört çeker sistemini kullanıyor. Arka aksa yerleştirilen elektrik motoru, virajlarda gerçekleştirilen hızlanmalarda daha çabuk ve geliştirilmiş hızlanma tepkileri getiriyor. Ön ve arka tekerlekler arasında yapılan tork dağılımıyla mümkün olan en iyi çekiş performansının elde edilmesini sağlıyor.