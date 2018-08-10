Lorenzo, Moto GP Brno’nun yıldızı oldu!

Çek Cumhuriyeti Monster Energy Grand Prix'si için deneme sırası bu sefer Brno'daydı. Havanın sıcaklığı asfaltta daha parlak ve göz alıcı sahneler yaratırken, Lorenzo, on dokuz raundun onuncusu olan bu yarışta soğukkanlılığını korudu. MotoGP bir kez daha işi sıkı tuttu. Marc Marquez, nihai galip Andrea Dovizioso ve 99 numaralı Ducati arasındaki çekişme son turda sonuca bağlandı. Saniyenin yarısından daha az bir farkla onu takip eden Jorge ise ikincilik elde etti.

Jorge, şöyle belirtti: "Bugün, durumu sakin bir şekilde idare edebildim. Çünkü atak yapıp kozumu oynayabilmem için tekerlere göz kulak olmam ve yarışı mümkün olan en iyi şekilde bitirmem gerekiyordu. Kendimi iyi hissediyordum, motor da stabil durumdaydı fakat hızlanma konusunda biraz zorluk yaşadım. Bu da ne yazık ki hiç iyi olmadı. Çünkü kazanabilirdim, ancak bitişe iki tur kala Marquez'i geçmem Dovizioso'ya küçük de olsa avantaj sağladı. Gerçekten harika bir yarış çıkaran Andrea'yı geçmek ise zaten mümkün değildi."

Havalı kişilerin vazgeçilmez mekanı olan Monster Energy Sahnesi, hafta sonu boyunca DJ'lere, partilere, kızlara ve yıldızlara ev sahipliği yaptı. SKY Racing Team VR46 ikilisi Luca Marini ve Pecco Bagnaia ise Moto2'de daha fazla şampanya ile kutlama yaptı. Özellikle Marini, arka arkaya ikinci ödülünü kazandı ve yepyeni Grand Prix'i bir saniyeden de çok daha az süre farklıyla kaybetti. Aron Canet de Moto3'te şampanya kutlamalarına katıldı.

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