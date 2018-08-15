Marmaris dev organizasyona hazır

Doğal güzellikleri ve karakteristik etaplarıyla ön plana çıkan Muğla ve çevresi, dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yaparken, etapları izleyen seyircilere ise nefes kesen anlar yaşatacak.

SEYİRCİ ETABI MARMARİS MERKEZDE

8 yıl aradan sona yeniden ülkemize dönen ve 2018 yılında ülkemizde düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olan ralli, 13 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da Marmaris Atatürk Meydanı‘ndaki start seremonisi ile başlayacak. WRC tarihinde ilk kez startın hemen ardından Turkey adı verilen şehir içi seyirci özel etabı geçilecek ve sporseverler, Marmaris merkezdeki bu etapta otomobillerin muhteşem performanslarını çok yakından izleme şansı bulacaklar.

DENİZDEN DE TAKİP EDİLEBİLECEK

896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek olan efsane pilotlar tozu dumana katacak. Denize sıfır koşulacak etaplarda izleyiciler, doğal güzelliklere hayran kalacak. 15 Eylül Cumartesi günü 10:00-11:00 ve 15:00-16:00 saatleri arasında koşulacak Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman koyundan tekne ile takip edilebilecek. Yine aynı gün 08:35-10:00 ve 13:25-15:00 saatleri arasında koşulacak olan Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafından da denizden izlenebilecek...

RALLİNİN İLK GÜNÜ ULA TARAFINDA

14 Eylül Cuma sabahı 07:00’de Asparan’daki servis alanından güne başlayacak olan ekipler, rallinin ilk gününde sırasıyla Çetibeli (38.10 km) Ula (21.90 km.) ve Çiçekli (12.55 km.) etaplarını ikişer kez geçerek 18:33’ten itibaren yine Asparan’da günü tamamlayacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası‘nı takip eden ekipler de, rallinin sadece Cuma günü koşulacak 145 km. özel etaptan oluşan bölümünü geçerek şampiyonaya puan taşıyacaklar.

CUMARTESİ GÜNÜ ROTA GÖKOVA KÖRFEZİ

15 Eylül Cumartesi sabahı 07:42’de bir kez daha Asparan’daki servis alanından güne başlayacak olan ekipler, bu kez Gökova Körfezi’ne yönelerek Yeşilbelde (36,00 km.) Datça (10,70 km.) ve İçmeler (20,40 km.) etaplarını ikişer kez geçecekler ve rallinin ikinci gününü 17:46’dan itibaren yine Asparan’da kurulu servis park’ta tamamlayacaklar.

FİNAL ETABI SERVİS PARK'TA BİTİYOR

Rallinin son günü olan 16 Eylül Pazar, 09:25’te direksiyon başına geçecek olan ekipler, Marmaris (7,12 km.) Ovacık (8,04 km.) Gökçe (13,25 km.) etaplarını geçtikten sonra Marmaris-2 adıyla geçilecek olan Power Stage (avantaj etabı) ile ralliyi noktalayacaklar. Bu etabın servis alanının girişinde bitiyor olması da Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki ‘ilk’lerden birisi olacak… Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de saat 14:28’den itibaren Asparan Servis Park‘taki podyumda gerçekleştirilecek.

Seyircilerin tüm özel etapları ücretsiz olarak izleyebileceği Türkiye Rallisi’nin seyirci noktaları ve bu noktalara ulaşım alternatifleri resmi web sitesi www.rallyturkey.com da yayınlanacak.