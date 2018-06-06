Mercedes-Benz Türk, “Çevre Haftası”nda Güven İslamoğlu’nu konuk etti

Çevre Yönetimi Sistemi sertifikası alarak kendi alanının öncülerinden olan Mercedes-Benz Türk; Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daimler bünyesindeki çevreyi koruma düzenlemelerine birebir uymaya devam eden şirket; sorumluluk bilinci doğrultusunda tesislerinin çevreye etkilerini sürekli azaltıyor ve iyileştirmelerine devam ederek otomotiv sektörüne yön veriyor.

Çevre bilincinin artırılması adına yapılanlar, şirket çalışanlarına aktarılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen aktivitelerden en yenisi, 5 Haziran Salı günü Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda çok sayıda Mercedes-Benz Türk çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen, ünlü doğasever ve TV programcısı Güven İslamoğlu’nun konferansı oldu. Çektiği belgeseller, TV programları ve yazılarıyla insanların doğa ile daha barışık bir biçimde yaşaması adına çalışmalarını sürdüren Güven İslamoğlu, Türkiye’de çevre bilincinin gelişmesi anlamında önde gelen isimlerinin başında yer alıyor.

Gerçekleştirilen konferansta Mercedes-Benz Türk çalışanlarına deneyimlerini aktaran ve çevrecilik ile ilgili bilgiler veren Güven İslamoğlu, “Türkiye’de çevre bilincinin arttırılması için iletişim çalışmalarını aralıksız sürdürmeliyiz. Çevreyi korumak her birimizin refleks olarak edinmesi gereken davranışlar arasında yer almalı. Bu refleksi gösteren Mercedes-Benz Türk gibi şirketler aracılığıyla, okul yıllarında bu bilince sahip olmayan gençler böyle kurumsal yerlerde çalıştığında bu bilinci geliştirerek çevreci bir tutum benimseyebilirler. Mercedes-Benz Türk gibi çevre bilinciyle hareket eden firmaların verimlilik alanında yaptıkları iyileştirmeler, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan Türkiye’ye değer katıyor. Çevre bilincini zorlamalar ile değil, insan ve doğa sevgisi ile bütünleştirerek kamuoyu bilincinin artmasına yardımcı oluyor.” dedi.

Mercedes-Benz Türk’ün verimliliği çevre bilinci ile artıyor

Mercedes-Benz Türk; Hoşdere ve Aksaray’daki fabrikaları, AR-GE merkezleri, genel müdürlük ve tüm bayilerinde bilinçli çevrecilik yaklaşımı sergileyerek verimliliğini arttırıyor. Mercedes-Benz Türk, ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı düzenli raporlamalarla iyileştirme gereken noktaları ve tasarruf potansiyellerini belirledikten sonra gerekli yatırımları gerçekleştiriyor.

2016-2017 yıllarında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda çalışan dört mühendis UNIDO (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği 9 aylık periyotta tamamlanan enerji yönetim sistemleri kurulumu ve uzmanlığı eğitimine katıldılar. Bu eğitimler sonunda “Enerji Yönetim Sistemleri Uzmanı” olarak sertifikalandırıldılar.