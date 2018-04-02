Mercedes-Benz Türk’ün MobileKids Trafik Eğitim Projesi, İstanbul Akbatı AVYM’de çocuklarla buluştu

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen, dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi, 2018 yılında da etkinliklerini sürdürüyor. MobileKids Türkiye bu kez, 1 Nisan Pazar günü İstanbul Esenyurt’ta bulunan Akbatı AVYM Festival Park Alanı’nda 200 aşkın çocuk ve aileleri ile bir araya geldi.

Öğretici oyunlarla trafik bilinci kazandırılıyor

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında farklı illerdeki okullarda Trafik Ateşböceği ile verilen trafik eğitimine ek olarak daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla farklı tarihlerde yan etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede 1 Nisan Pazar günü İstanbul Esenyurt’ta bulunan Akbatı AVYM Festival Park Alanı’nda çocukların katılabileceği atölye ve yaratıcı drama çalışmaları düzenlendi. MobileKids’in maskotu Moki ile birlikte düzenlenen atölye çalışmalarında “Kendi Trafik İşaretini Tasarla”, “Boyama Etkinlikleri”, “Mini Şehir”, “Kes Yapıştır Trafik Işıkları” başlıklı etkinlikler yer aldı. Sabah 10:00’da başlayıp 15:00’a kadar süren etkinliğe 200’den fazla çocuk ve aileleri katıldı.

İnternet üzerinden de eğitim almak mümkün

Etkinlikte, projenin önemli diğer bir ayağını oluşturan online eğitim modülü de ailelere anlatıdı. MobileKids Türkiye web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret eden çocuklar online eğitim modülüne ulaşabiliyor, proje kapsamında okulları ziyaret eden Trafik Ateşböceği’nde verilen eğitimin aynısını eğitici videolar ve eğlenceli oyunlarla alabiliyorlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikasının yanı sıra MobileKids’ten sürpriz hediye setinin de sahibi oluyorlar.

Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor

Bugüne kadar; 12 ilde, 15 noktada, 24 yerleşik, 14 taşımalı olmak üzere 38 okulda 18.500 çocuğa birebir 6 saat trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştirildi.

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında 7-12 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor. Temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar bölümlerinden oluşan eğitimde çocuklar, yetkinliklerini artırma şansına sahip oluyorlar. Trafik Ateşböceği içerisindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyorlar.

Uluslararası deneyimi Türkiye’ye taşıyor

Türkiye’deki en büyük yabancı sermayeli yatırımlardan biri olan Mercedes-Benz Türk ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen MobileKids Trafik Eğitim Projesi, Almanya’nın yanı sıra Hindistan, Malezya, İsrail, İtalya, Çin, Macaristan’da uygulanıyor.