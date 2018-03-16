Mercedes’in 6.4 metrelik limuzini yenilendi

Bir otomobil yenilendiğinde tüm versiyonları yenilenmeli midir? Mercedes yenilenmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü yeni Mercedes-Maybach S650 Pullman, S Serisinin yeni yüzüne ve daha fazla lükse kavuştu. Yeni Mercedes-Maybach S600 Pullman, yaklaşık 3 yıl önce satışa sunuldu. S650 Pullman’da onun gibi uzun. Gerçekten uzun. 6.4 metrelik boyu, Mercedes S Serisi’nin Long kasasından yaklaşık 1.2 metre daha uzun olduğunu gösteriyor. Bu otomobil hala eski neslinde olduğu gibi 6.0 litrelik bir V12 motora sahip. Fakat bu motor elden geçirilmiş ve daha da güçlenmiş. 621 beygir gücü eski neslinden yaklaşık 100 beygir daha güçlü. Fakat bu kadar güçlü motor bu otomobilin çok hızlı olmasını sağlamıyor. Artan boyutlar nedeniyle artan ağırlık, bu otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 6.5 sn’de tamamlamasına neden oluyor.

Vision Mercedes-Maybach 6’dan alınan detaylar

Mercedes S650’nin değişiminde konsept otomobili olan Mercedes-Maybach 6’dan ilham almış. Bunda da en dikkat çeken yenilik ön ızgara oluyor. Bu değişikliğin dışında Pullman versiyonu hariç tüm modellerde çift renk seçilebilen otomobilin iç mekan renklerine de yenileri eklendi. S650’ün iç mekanında ise bir değişiklik yapılması gerektiğini söylemek oldukça zor. Nedeni ise iç mekanın hala mükemmel görünüyor olması. Mercedes, daha lüks bir otomobil yapabilirdi fakat bu kadar uyum içinde ve güzel görünmeyecekti. Mercedes-Maybach S650 Pullman’ın Almanya fiyatı yaklaşık olarak yarım milyon Euro. Ancak alınabilecek binlerce opsiyon ile bu fiyatın milyonu görmesi olası.