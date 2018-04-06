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Mitsubishi L200, ilk üç ayda en çok satılan pick-up oldu

Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de satışa sunulan Mitsubishi L200, yılın ilk üç ayında 878 adet satış ile tüm pick-up satışlarında yüzde 25,7 pay aldı

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara göre Mitsubishi L200, 2018 yılının ilk üç ayında pick-up kategorisinde en çok satılan araç oldu. ODD rakamlarına göre Ocak-Mart döneminde Mitsubishi L200 toplam 878 araç satış ile pick-up segmentinde yüzde 25,7 Pazar payı ile liderliğe oturdu.
 
Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor.

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