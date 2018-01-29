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Motorlu Taşıt Vergisi için son iki gün

Otomobillerin yıllık taşıt vergilerinin ilk taksiti için son 2 gün. MTV tutarınız ne kadar? Hepsi haberimizde.

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Her yılın Ocak ve Temmuz ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son 2 gün. Bankaların sunduğu kampanyalar, taksitle ödeme yapmak için elinizi hızlı tutmalısınız. Motorlu Taşıt Vergisi’nin ne kadar olduğunu bilmiyorsanız ve nasıl ödeme yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz. 
2018 Ocak ayında aldığınız araçların MTV’leri bayiden çıkmadan önce ödenir. 2018 yılında sıfır kilometre bir araç aldıysanız MTV ödemesini düşünmenize gerek yok. 
 
2018'den önce tescil ettirilen araçlar için;
31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek. Buna göre 31 Aralık 2017 tarihinden önce alınmış bir aracınız varsa Ocak ayında ödeyeceğiniz vergi tutarı şöyle: 
 

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