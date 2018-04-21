Motorsporları ile dolu bir haftasonu

Yılın ilk Offroad'u Sakarya'da

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Yarışı, 54 Otomobil Sporları Kulubü tarafından 21- 22 Nisan 2018 tarihlerinde Sakarya Korucuk mevkiinde düzenleniyor. 21 Nisan Cumartesi saat 12:20’de start alacak olan ve 30 ekibin katılacağı yarışın ilk gününde 8.1 kilometrelik Toyota Hilux orman etabı 3 kez koşulacak, ikinci gün ise 2.2 kilometrelik Zeytindalı seyirci etabı 4 kez geçilecek.

Denizli'de ilk tırmanma yarışı

2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Denizli Çardak Belediyesi katkılarıyla 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Denizli Çardak’ta gerçekleştiriliyor. Pazar günü 09:30-12:00 saatleri arasında antrenman çıkışları ardından, ilk resmi startı saat 13:00’te verilecek. Yarışın ödül töreni ise saat 17:30’da Çardak Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan amfi tiyatroda yapılacak.

Klasiklerin İstanbul turu

2018 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası ilk yarışı olan Mercedes-Benz Bahar Rallisi, Klasik Otomobil Kulübü tarafından 21-22 Nisan’da İstanbul'da gerçekleştiriliyor. 21 Nisan Cumartesi saat 11.00'da İstanbul Çırağan Palace Kempinski önünden başlayacak olan organizasyonun ilk Kilyos tarafındaki etapların ardınan İş Kulelerde sonlanacak. Katılımcılar Pazar sabah 09.30'da başlayacakları ikinci günde Kemerburgaz istikametinde manzaranın ve baharın coşkusunu yaşayarak, doğanın renk cümbüşüne şahitlik ettikten sonra Güneşli'de yer alan Oasis AVM'de yarışı tamamlayacaklar.

Rally Halikarnassos Bordrum'da

Geçen yıl ilk defa düzenlenen raid yarışı Rally Halikarnassos Bodrum Belediyesi’nin desteği ile Antalya Offroad Kulübü tarafından 19-22 Nisan tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleşiyor. Bodrum merkezden hareketle 20 Nisan Cuma; Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik, 21 Nisan Cumartesi günü; Datça’ya feribot ile hareketle Gökova çevresi ve 22 Nisan Pazar günü; farklı bir parkur üzerinden Yalıçiflik, Mumcular ve Güvercinlik etaplarını tamamlayarak Bodrum merkezde son bulacak.

Körfez Pistinde çifte yarış

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ERS Motors 3D Kış Kupası’nın son yarışı ve V1 Challenge öncesi hazırlık yarışı 22 Nisan 2018 pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Katılımın yüksek olması beklenen ERS Motors 3D Kış Kupası sezon finalinde rekabet daha da artacak ve seyir zevki açısından doyurucu bir hafta sonu olacak. TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yaşanacak olan kıyasıya mücadeleyi otomobil sporu tutkunları ücretsiz olarak izleyebilecek…