Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Nissan 320 bin aracı geri çağırıyor!

Japon devi Nissan, 320 Bin aracını yanma sorunu ile geri çağırıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japon devi Nissan, Japonya’da meydana gelen 8 yanma vakasından dolayı 320 bin aracını servislere çağırıyor. Sorunun elektronik kontrol ünitelerinde ve elektronik sistemlerin içerisinde kısa devreye neden olan arızalı bir kaplamadan kaynaklandığı ortaya çıktı. 
 
Nissan bu sorunun yalnızca Japonya’ya özel satılan araçlarını etkilediğini söyledi.
 
Sorunu yaşama ihtimali olan altı farklı modeli geri çağıran firmanın araçları arasında, 2014 yılında üretimden kalkan, Suzuki ve Mitsubishi için üretilen minibüs ve kamyonetlerin bulunduğu söylendi. 
Ocak 2014 ile Eylül 2017 arasında üretilen modellerinde güvenlik denetimlerini gerçekleştirmediği ortaya çıkan firma ise 1 milyondan fazla aracını geçtiğimiz günlerde geri çağırmıştı. 
 
Nissan CEO'su Hiroto Saikawa yalnızca Nisan ayından beri görevde ancak çıkan her yeni sorunda okların hedefi oluyor. Güvenlikle ilgili geri çağırma, Nissan’ın üretim faaliyetlerinin iki hafta durdurulması anlamına geliyor.
Saikawa son geri çağrılmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer bir problem görürsem çok büyük önlemler alacağım. Bu benim işim ve bunu yönetmesi gereken benim.” dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA