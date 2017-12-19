Nissan 320 bin aracı geri çağırıyor!

Japon devi Nissan, Japonya’da meydana gelen 8 yanma vakasından dolayı 320 bin aracını servislere çağırıyor. Sorunun elektronik kontrol ünitelerinde ve elektronik sistemlerin içerisinde kısa devreye neden olan arızalı bir kaplamadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Nissan bu sorunun yalnızca Japonya’ya özel satılan araçlarını etkilediğini söyledi.

Sorunu yaşama ihtimali olan altı farklı modeli geri çağıran firmanın araçları arasında, 2014 yılında üretimden kalkan, Suzuki ve Mitsubishi için üretilen minibüs ve kamyonetlerin bulunduğu söylendi.

Ocak 2014 ile Eylül 2017 arasında üretilen modellerinde güvenlik denetimlerini gerçekleştirmediği ortaya çıkan firma ise 1 milyondan fazla aracını geçtiğimiz günlerde geri çağırmıştı.

Nissan CEO'su Hiroto Saikawa yalnızca Nisan ayından beri görevde ancak çıkan her yeni sorunda okların hedefi oluyor. Güvenlikle ilgili geri çağırma, Nissan’ın üretim faaliyetlerinin iki hafta durdurulması anlamına geliyor.

Saikawa son geri çağrılmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer bir problem görürsem çok büyük önlemler alacağım. Bu benim işim ve bunu yönetmesi gereken benim.” dedi.