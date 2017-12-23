O marka da elektrikli otomobil üretecek!

McLaren P1, Porsche 918 Spyder gibi hibrit otomobiller, hibritlerin aslında Toyota Prius gibi sessiz ve güçsüz otomobiller olmadığının bir göstergesi oldu. Formula E serisi ise elektrikli otomobillerin ne aslında çok hızlı olabileceklerini, sürüş dinamiklerinin de mükemmel olacağının bir göstergesi oldu. McLaren’de bunlardan ilham alarak tamamen elektrikli bir süper otomobil üreteceğini açıkladı. Bu açıklamaya bunun sadece bir proje olduğunu da ekledi.

McLaren’in halihazırda alt yapısını test ettiği model, elektrikli otomobil dünyasında yeni ve büyük bir atılım olacak gibi. Tesla’nın tanıtımını yaptığı yeni Roadster modelinden sonra ilk tamamen elektrikli otomobil olacak olan bu prototip, 2020 yılında tanıtılacak. McLaren’in en hızlı otomobili P1 kadar güçlü ve performanslı olması hedeflenen otomobilin, 800 km’ye yakın menzilinin olması hedefleniyor. Asıl zorluğun burada başladığını söyleyen McLaren yetkilileri, tamamen yeni bir pil tasarlamamız ya da aracın gücünü çok fazla arttırmamız gerekiyor, fakat bu artışlar aracın ağırlığının da artmasına neden oluyor. Ağırlıktaki artış ise sürüş dinamiklerini olumsuz etkiliyor diye açıklama yaptı. Bunun yanı sıra modelin fiyatının 1 milyon dolar üzerinde olacağını söyleyen McLaren yetkilileri, 2020 yılından itibaren araçlarının yarısını hibrit teknoloji ile üreteceklerini de açıkladı.