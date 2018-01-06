O model 33 yaşında!

SEAT Ibiza’nın ilk ve en yeni nesli, modele ismini veren adada buluşuyor. İlk kez piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 30 yılı aşkın sürenin ardından iki nesil arasındaki farklar gün gibi ortada. Modelin beş neslinde de imzası bulunan Teo García, SEAT Ibiza’yı gerçek bir ikon haline getiren özellikleri açıklıyor: