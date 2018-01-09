Ofisiniz ile seyahat edin!

Son zamanların dikkat çekici markası Rinspeed, 2018 CES öncesinde, konsept aracı olan Snap modelini gün yüzüne çıkarttı. Üretim için düşünülmeyen araç, Rinspeed’in gelecekte neler olacağının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Snap çok farklı bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Sabit durakların altına giren sistem, bir ev konforunda seyahat sunuyor. Özel olan bu sistem tamamen otonom olarak çalışıyor ve siz istediğinizde, sizi istediğiniz yere götürüyor.

Tek başına olan sistemlerin maliyetli ve zor olduğunu düşünen Rinspeed, Samsung ile birlikte çalışarak, araç içerisinde 4 adet dokunmatik bilgisayar ve iki adet büyük ekran sunuyor. OLED teknolojisine sahip olan araçta, sağlıklı bir yaşamda düşünülmüş. İçerideki bakterileri öldüren ve kabin içinin sağlıklı olmasını sağlayan Ultraviyole LED’ler ile donatılan araç, 10-15 yıl sonrasını bizlere gösteriyor. Akıllı Harman Kardon ses sistemine sahip olan araç, birçok özel teknolojiyi de içerisinde barındıracak. Akıllı kapı kilitleri, sağlık verilerini izleme sistemi, hava temizleme sistemi gibi donanımlara sahip olacak. Siber saldırılar için kendi güvenlik sistemine sahip olacak olan araç, araç dışındaki insanlarla iletişim kurmak için 6 farklı projektör sistemine de sahip.