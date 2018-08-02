Opel GT X Experimental yüzünü gösterdi

Yeni konsept otomobilde Alman, erişilebilir ve heyecan verici değerleri daha önce hiç olmadığı kadar öne çıkıyor. Bu üç marka değeri bugün olduğu gibi gelecekte de Opel’in tüm çalışmalarını ve sunduğu modelleri şekillendirecek.

Opel Avrupa CEO’su Michael Lohscheller “Yaptığımız her çalışmada marka değerlerimizi birinci sıraya koymalıyız. Bu yaklaşımımız PACE! planımız için kilit önem taşıyor ve tüm yeni otomobillerimizin geliştirilme sürecinde baştan sonra geçerli” dedi ve ekledi, “Tasarım ve mühendislik ekiplerimizi, değerlerimizi güçlü şekilde gözler önüne sermek için yeni bir konsept Otomobil geliştirmek üzere görevlendirdik. Ortaya çıkan sonuç ise bu yıl içinde sergileyeceğimiz Opel GT X Experimental oldu.”

Opel GT X Experimental 2020’li yılların ortalarında pazara sunulacak Opel’lerin nasıl görüneceği ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Yeni konsept otomobilde ilk göze çarpan nokta ön tasarımı. Konsept model, gelecek modellerde de görülecek dikkat çekici “Opel Pusulası” tasarımını taşıyor. Pusula tasarımınında logoyu dikey ve yatay olarak çevreleyen iki hat vurgulanıyor. Dikey hat kaputtan logoya doğru giderken, yatay hat ise kanat şeklindeki gündüz farlarından geçiyor. Logo ise ortada tasarımın odağına yerleşiyor.

Farlar, gündüz farları, destek sistemlerinin kamera ve sensörleri logo ile birlikte koruyucu bir tasarım unsurunun içinde bulunuyorlar. Motosiklet kaskının göz siperini andıran bu tasarım unsuruna Opel tasarımcıları “vizor” adına verdi. İlk defa GT X Experimental ile görücüye çıkacak “vizor” gelecekte tüm yeni Opel modellerine güçlü ve rafine bir görünüm kazandıracak.

Opel Avrupa CEO’su Michael Lohscheller “Opel markamızın potansiyelini daha da yukarılara çıktığı net şekilde görülüyor. Groupe PSA bünyesinde bir yıl ve stratejik PACE! planımızı açıkladıktan sadece dokuz ay geçmesine karşın şimdiden daha verimli hale gelmiş durumdayız ve geleceğe güvenle bakabiliyoruz. 2018’in ilk altı ayı sonunda yüzde 5 operasyonel kârlılık ile 502 milyon euro kâr açıkladık. Şimdi ise sizlere GT X Experimental’in ilk görüntülerini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Konsept otomobilimiz gelecekteki modellerimizin gücünü sergiliyor. Alman mühendisliği, keskinliği ve kalitesi gibi alışılagelmiş özelliklerimizin yanı sıra heyecan verici yeni fikirler koyarak çarpıcı bir otomobil deneyimi sunacağız. GT X Experimental tüm bu özellikleri bünyesinde barındırıyor” dedi.

İsmini Opel’in standartları belirleyen konsept otomobil geleneğinden alan Opel GT X Experimental bu sene görücüye çıkacak. Alman otomobil üreticisi, 1965 yılında sergilediği sportif Experimental GT ile Avrupa’nın ilk konsept otomobilini tasarlamıştı. Markanın daha yeni tasarımları olan Monza Concept (2013) ve GT Concept (2016) ise GT X Experimental’e giden yapıtaşlarıydı. Bu modeller ulaşılması imkansıza yakın bir model tasarlamadan, verimlilik ve net tasarım unsurlarını önce çıkardılar.

Opel tasarım ekibi köklü konsept tasarım geçmişinden güç alarak gelecek iç ve dış tasarımlarını şekillendiriyor. Opel’in Tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Mark Adams, “Alman kimliği ile gurur duyan bir markayız ve yeni tasarımımızda günümüz modern Alman ruhunu yakalamayı hedefledik. Bu yaklaşımımız bizi Opel’in tasarım dilini “cesur” ve “rafine” olarak iki temele dayadırmamıza olanak tanıdı. Dikkat çekici, heyecan uyandıran modeller tasarlarken aynı zamanda da bu modellerin fazlalıklardan arınmış olmasını arzuluyoruz. Yeni konsept otomobilimiz bu duruşumuzu net şekilde yansıtıyor ve gelecek otomobillerimiz hakkında önemli fikirler veriyor” dedi.