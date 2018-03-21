Opel Insignia Grand Sport

Opel modellerinde değişimler yavaş ama emin adımla yaşanıyor. Yeni Astra ile yeni tasarım yüzünü bizlere gösteren Opel, Insignia’da tamamen farklı bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıktı. Daha keskin çizgiler ile ortaya çıkan Opel Insignia, Opel’in bir zamanlar ülkemizde en sevilen modeli Vectra’nın güncel versiyonu. O günlerde sunduğu lüks donanımlar ile ön plana çıkan Vectra’ya üst sınıf bir otomobil olarak bakılıyordu. Günümüzde ise bu işi Insignia devralmış durumda. Fakat bu yeni tasarım dilinde tam olarak sedan bir otomobil karşımıza çıkmıyor. Sedan bir otomobilin coupe formuna kavuşturulmuş hali olan liftback versiyonu ile satışa çıkan Insignia, bu değişimi Grand Sport ekiyle belli ediyor.

4897 mm’lik uzunluğu ve 2829 mm’lik dingil mesafesi ile fazlasıyla uzun olan otomobil, uzun dingil mesafesi sayesinde geniş bir iç mekan sunan Insignia, 490 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Liftback tasarımı nedeniyle arka camla birlikte kalkan bagaj kapağı, aracın bagajına yüklemeyi inanılmaz kolay bir hale getiriyor. Teknik detaylardan bahsedecek olursak, test aracımızda bulunan 1.6 litrelik dizel motor, Opel’in bu hacim seçeneğinde en güçlü dizel motor seçeneği. 136 beygir gücündeki bu motor, 320 Nm tork üretiyor. Bu güçlü motor, 1500 kilogramlık bu otomobili, 10.5 sn’de 100 km/s hıza çıkartıyor. 211 km/s son hıza ulaşabilen otomobil, fabrika verilerine göre ortalama 4.3 lt/100 km yakıt tüketiyor. Bizim testimiz sonucunda 5.7 litrelik ortalama tüketime ulaşan otomobilde daha dikkatli bir sürüşle 5 litre civarını görmek ise bir hayal değil. 6 ileri otomatik şanzıman ise mükemmel bir şekilde çalışıyor. Tork konvertörlü olmasından dolayı vites geçişlerini neredeyse hiç hissettirmeyen şanzıman, vites seçimlerini de kararında yapmayı başarıyor.

Hem lüks hem ergonomik

Insignia, iç tasarımda yeni nesil Astra’nın izlerini taşıyor. 8 inçlik multimedya sistemi neredeyse hiç tuş içermiyor. Acil ihtiyacınız olacak tuşlara sahip olan Insignia, malzeme ve işçilik kalitesinde de sınıfının standartlarını rahatlıkla sağlıyor. Eşya gözü konusunda ise çok cömert bir yapıya sahip olmayan otomobil, yine de cebinizdeki eşyaları, küçük suları koyabileceğiniz gözlere sahip. Süspansiyon sisteminde de ideal ayarı tutturan marka, serte dönük ama konforlu bir süspansiyon tercih etmiş. Bu sayede sınıfının en iyi yol tutan otomobillerden biri olarak ön plana çıkan model, çok zorlandığında önden kayma eğilimi gösteriyor. Kayma anında ise direksiyondan aldığınız geri dönüşler aracın en iyi şekilde yönlendirilmesini sağlıyor.

Test aracımızda bulunan AGR sertifikalı koltuklar ise Insignia ile yaptığınız yolculuklarda iskelet sisteminizin dostu. Hem konforlu hem de sportif sürüşlerde sizi sıkı sıkı saran koltuklar, aracın içerisinde yorulmanızı engelliyor. Excellence donanım seviyesine sahip test aracımız opsiyonsuz halde 206 bin TL’lik fiyat etiketine sahip. Opsiyonları ile 236 bin civarında bir fiyata sahip. Rakiplerine göre biraz yüksek fiyat etiketine sahip olan otomobilin daha alt donanım seviyeleri ise rakiplerinden daha uygun fiyata sahip. Burada ise rakipleri ile arasındaki donanımların farkı ortaya çıkıyor.