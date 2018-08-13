Operasyonel araç kiralama sektöründe yıl sonu hedefi yüzde 5 büyüme

Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen 130 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. 2018 yılının ilk 6 aylık sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü ilk 6 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 21,6’sı olan 59 bin 675 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 6 milyar 407 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 955 milyon TL’yi aştı. Operasyonel kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç sayısı ise ilk 6 aylık dönemde 364 bin 653 adete ulaştı.

En çok tercih edilen Renault oldu, otomatik vites tercihi arttı!

TOKKDER raporuna göre, ilk 6 aylık dönemde Renault yüzde 27,7’lik pazar payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,8 ile Volkswagen, yüzde 11,5 ile Fiat, yüzde 10,3 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52,2 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,5, üst orta sınıf araçlar ise 13,5 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93,8’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2017 yılında yaklaşık 7 milyar 117 milyon TL vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 3 milyar 271 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.

Yıl sonunda yüzde 5 büyüme bekliyoruz!

Türkiye ekonomisinin durağan bir dönemden geçtiğini ve dövizin dalgalı bir seyir izlediğini belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “2018 yılı birçok zorluğu önümüze seriyor. Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi, yeni araç fiyatlarındaki artış, bankaların azalan kredi iştahı, sektörünün büyüme hızının yavaşlaması, yükselen enflasyon ve faizler zorlukları oluşturan ana etkenler arasında yer alıyor. Ancak biz buna rağmen ekonomideki çarklar döndüğü sürece 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün, geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Çünkü, firmaların araç ihtiyaçları sürüyor. Likidite sıkıntısının yaşandığı bu dönemde doğal olarak araç kiralamaya olan eğilim artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Zorlukları aşabilmek için hafif ticari araçlara kiralama imkânı getirilmesi şart!

2018 yılının ilk yarı sonuçları kapsamında değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Sektörün ekonomiye değer yaratabilmesi ve ivmesinin düşmemesi için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu konuda sektör acil destek bekliyor. Olası değişiklik sadece araç kiralama sektörüne bir ivme kazandırmayacak, daha da önemlisi ağırlıklı yerli üretim olan hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyecektir. Temmuz 2018’de hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Temmuz ayına göre yüzde 46 daraldı. Bu satış adetleri ile yerli üreticilerin fabrikalarını verimli çalıştırması imkânsız. 2009 yılından bu yana önünde engeller olan ticari araç kiralamanın artık mümkün kılınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.