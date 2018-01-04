Mercedes’in 2018 yılında yollara çıkartmayı planladığı ve 1979 yılından bu yana ufak değişiklikler ile güncelleşen otomobili G Serisi, fuarın kapılarının açılmasına 10 gün kala ortaya çıktı. Kamuflajlı olarak sürekli gündemde olan otomobili AutoWeek dergisi ilk olarak ortaya çıkartmış oldu. Büyük değişikliklere sahip olmayan otomobilde beklendiği gibi aydınlatma grubunda büyük değişiklikler yer alıyor. LED teknolojisinin kullandığı yeni aydınlatma sistemi, aracın en dikkat çeken değişikliği. Aracın ön ızgarası ve tamponunda da yapılan güncellemenin dışında yeni logoda dikkat çeken detaylar arasında. Bu değişimin nedeni ise araca eklenen çarpışma önleme sistemi gibi donanımların bu araçta yer alması. Fotoğraflar dışında bir bilgiye yer verilmeyen araçta, yeni S Serisinde gördüğümüz Mercedes’in en verimli V6 dizel motorunu görmek pek şaşırtıcı olmayacaktır.